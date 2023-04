One Piece Odyssey: Vorgestellter Story-DLC führt euch zurück nach Memoria

Das Entwicklerstudio ILCA und Bandai Namco haben eine Story-Erweiterung für das JRPG "One Piece Odyssey" vorgestellt. Alle Details und den Trailer dazu in diesem Artikel.

„One Piece Odyssey“ bekommt eine Download-Erweiterung mit dem Namen „Reunion of Memories“. Hier reisen Ruffy und die anderen Strohhutpiraten zurück in die Welt der Erinnerungen, um das Geheimnis der schwarzen Würfel zu lüften.

Nach ihrem ereignisreichen Abenteuer ruht sich die Strohhutbande erst einmal aus. In der letzten Nacht vor ihrer Abreise taucht jedoch plötzlich ein Mädchen mit einem schwarzen Würfel in der Hand auf. Sie erinnert stark an Lim, doch wer sie wirklich ist, bleibt vorerst unbekannt.

Die eingeschweißte Truppe sieht sich gezwungen, nach Memoria zurückzukehren. Es ist eine Welt, die aus ihren Erinnerungen besteht. Schon im Hauptspiel seid ihr hier gewesen und habt bekannte Areale aus der „One Piece“-Reihe besucht.

Allerdings hat sich die Welt der Erinnerungen im DLC sichtlich verändert. Weil der für die Flucht benötigte Würfel verschwunden ist, müsst ihr einen eigenen Weg zurück finden. Vorher muss aber erst ein letztes Geheimnis entschlüsselt werden. Hierbei werdet ihr ein weiteres Mal nach Alabasta geleitet.

Producer über die Neuerungen

Was ihr in diesem Szenario erleben dürft, erklärte Producer Katsuaki Tsuzuki: „Bei der Entwicklung dieses DLCs war es das Ziel, einige der liebsten Stories und Kampfsequenzen der Fans in One Piece Odyssey zu integrieren.“

Einer der Kernelemente sei eine „neue versteckte Story der Freundschaft.“ Des Weiteren ist mit ein paar neuen Charaktern zu rechnen. Und zwar dort, wo ihr sie „am wenigsten erwartet.“

In allgemeiner Hinsicht soll sich die Handlung stärker auf den Kampf konzentrieren. Die Schwierigkeit richtet sich nach der empfohlenen Stufe, auf der ihr die Hauptgeschichte beendet habt. Manche Kämpfe laufen taktischer ab und verlangen zudem „spezielle Siegesbedingungen“, die für eine neue Herausforderung sorgen.

Weitere Meldungen zu „One Piece Odyssey“:

Wann „Reunion of Memories“ erscheint, ist noch unbekannt. Das erforderliche Hauptspiel ist für PS5, PS4, Xbox Series und PC erhältlich. Wer das RPG mal antesten möchte, kann sich eine Demo herunterladen.

Der Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu One Piece Odyssey.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren