Phantom Blade Zero: 14 Minuten Gameplay zeigen das Kampfsystem, Bosse und mehr

Phantom Blade Zero:

Zu den Titeln, die auf der diesjährigen ChinaJoy präsentiert wurden, gehörte das Action-Rollenspiel "Phantom Blade Zero". Ein ausführliches Gameplay-Video ermöglicht uns einen Blick auf das Kampfsystem und ausgewählte Bosse.

Am vergangenen Wochenende fand in Shanghai die China Digital Entertainment Expo and Conference 2024 (oder auch: ChinaJoy 2024) statt. Sony war ebenfalls zugegen und präsentierte diverse Third-Party-Titel.

Darunter das Action-Rollenspiel „Phantom Blade Zero“, das sich aktuell beim chinesischen Entwicklerstudio S-Game in Arbeit befindet. Von der ChinaJoy 2024 erreichte uns ein rund 14 Minuten langes Gameplay-Video. Im Rahmen des Videos ermöglichen uns die Entwickler einen ausführlichen Blick auf „Phantom Blade Zero“ und gehen detailliert auf das Kampfsystem ein.

Eine Auseinandersetzung mit einem Bossgegner ist ebenfalls zu sehen. Wie die präsentierten Spielszenen verdeutlichen, kommt es beim Kampfsystem von „Phantom Blade Zero“ vor allem auf schnelle Reaktionen und gezielte Paraden an. Aber seht doch einfach selbst.

Frage nach einem weiteren Soulslike beantwortet

Auch wenn das Kampfsystem von „Phantom Blade Zero“ schnell an diverse Soulslike-Abenteuer erinnert, gehen die Entwickler von S-Game laut eigenen Angaben andere Wege. Wie das chinesische Studio kürzlich klar stellte, haben wir es bei „Phantom Blade Zero“ nämlich nicht mit einem Soulslike zu tun.

Stattdessen wird das Action-Rollenspiel mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden versehen, aus denen die Spieler wählen können.

Eine Design-Entscheidung, mit der S-Game dafür sorgen möchte, dass „Phantom Blade Zero“ eine möglichst große Zielgruppe anspricht. Zu den weiteren Elementen, mit denen sich das Action-RPG von den Soulslike-Abenteuern abhebt, gehört die Tatsache, dass Gegner nicht wiederbelebt werden, wenn ihr sterbt oder einen Checkpoint nutzt.

Trotz der offensichtlichen Unterschiede ließ sich S-Game von diversen Elementen der Soulslike-Titel inspirieren. Zu diesen gehören laut dem Studio das intensive Kampfsystem oder die Karten der Spielwelt, die sich über mehrere Ebenen erstrecken.

Weiterhin kein Releasetermin in Sicht

Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit dem Release von „Phantom Blade Zero“ rechnen dürfen. Stattdessen steht lediglich fest, dass das Action-Rollenspiel zunächst nur für den PC und die PS5 erscheinen wird.

Eine Umsetzung für die Xbox Series X/S wurde bislang zwar nicht angekündigt, könnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

In „Phantom Blade Zero“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Soul. Nachdem er auf tragische Art und Weise betrogen wurde, sinnt Soul auf Rache. Der Haken an der Sache: Für seinen Rachefeldzug bleiben ihm nur 66 Tage Zeit.

Die Kampagne von „Phantom Blade Zero“ wird uns laut Entwicklerangaben rund 30 bis 40 Stunden beschäftigen. Ebenfalls geplant sind diverse Endgame-Inhalte. Diese möchte S-Game zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.

