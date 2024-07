Phantom Blade Zero: Studio genießt in diesem Bereich nicht die Privilegien von FromSoftware

Phantom Blade Zero:

In einem aktuellen Interview sprachen die Entwickler von S-Game noch einmal über den Schwierigkeitsgrad des kommenden Action-Rollenspiels "Phantom Blade Zero". Laut eigenen Angaben müsse das Studio hier behutsam vorgehen, da man schlichtweg nicht die gleichen Privilegien genieße wie FromSoftware.

Seit der offiziellen Ankündigung des ambitionierten Action-Rollenspiels sprachen die Entwickler von S-Game mehrfach über den Schwierigkeitsgrad von „Phantom Blade Zero“.

Wie das Studio betonte, soll uns „Phantom Blade Zero“ mitunter zwar fordern, mit einem klassischen Soulslike-Abenteuer, das uns alles abverlangt, sollten wir allerdings nicht rechnen. Stattdessen geht es dem Team von S-Game darum, ein Action-Rollenspiel abzuliefern, dass die Spielerinnen und Spieler genießen können.

„Wir möchten, dass unsere Spieler den puren Kampf, die Geschichte und die Welt genießen. Das ist der Punkt“, kommentierten die Entwickler den Schwierigkeitsgrad von „Phantom Blade Zero“ in einem aktuellen Interview.

Entwickler möchte die Community nicht frustrieren

Bei der Gestaltung von „Phantom Blade Zero“ sah S-Game laut eigenen Angaben bewusst davon ab, eine knallharte Spielerfahrung abzuliefern, die die Community mitunter frustrieren kann. Diesbezüglich merkte das chinesische Studio an, dass die Entwickler beim Schwierigkeitsgrad ohnehin vorsichtig vorgehen mussten.

„Wir haben von Anfang an entschieden, dass wir kein weiteres Soulslike-Spiel machen werden. Wir denken, dass die Schwierigkeiten und Frustrationen, die man in einem normalen Souls-Spiel erlebt, nicht der Hauptteil des Spiels sein können. Also wollten wir die frustrierenden Teile entfernen und mehr positives Feedback hinzufügen. Jedes Ausweichen, jede perfekte Parade wird Sie mit schicken Animationen und Ghoststeps belohnen“, ergänzte S-Game.

Hinzukommt, dass man in diesem Bereich nicht die Privilegien eines FromSoftware genieße. „Als neues Studio haben wir nicht wie FromSoftware das Privileg, die Spieler zu frustrieren, während sie spielen. Wir möchten es lieber für alle zugänglich machen, damit jeder es genießen kann“, so S-Game weiter.

Fans der FromSoftware-Titel dürften jetzt sicherlich einwerfen, dass „Elden Ring“ und Co nicht frustrieren, sondern stattdessen mit knackigen Herausforderungen für Belohnungsgefühle sorgen. Aber das wäre wieder ein anderes Thema.

Mehrere Schwierigkeitsgrade enthalten

Um eine möglichst breite Masse an Spielerinnen und Spielern abzudecken, entschied sich S-Game dazu, „Phantom Blade Zero“ mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu versehen. Somit kommen sowohl Neulinge als auch erfahrene Genrefans auf ihre Kosten.

Ein weiterer Punkt, mit dem sich „Phantom Blade Zero“ von Soulslike-Titeln abhebt, ist die Tatsache, dass getötete Gegner nicht zurückkehren, wenn ihr sterbt oder einen Checkpoint benutzt.

Wann „Phantom Blade Zero“ erscheinen wird, ist nach wie vor unklar. Bisher wissen wir nur, dass die Entwickler von S-Game zum Release lediglich den PC und die PS5 versorgen. Allerdings betonte das Studio, dass es bei „Phantom Blade Zero“ keine Exklusiv-Deals gibt.

Eine Umsetzung für die Xbox Series X/S könnte also zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

