Phantom Blade Zero: Ray-Tracing für die PS5 und umfangreiche Demo bestätigt

Im Zuge der diesjährigen ChinaJoy waren unter anderem die Entwickler von S-Game zugegen und nutzten die gebotene Bühne, um weitere Details zu ihrem Action-Rollenspiel „Phantom Blade Zero“ zu nennen.

Wie wir bereits berichtet haben, werden auf der PS5 zwei Darstellungs-Modi geboten, die euch nach dem aktuellen Stand der Dinge die Wahl zwischen 2K und 60FPS sowie einer Darstellung in 4K und 30 Bildern die Sekunde lassen. Ergänzend dazu gab S-Game bekannt, dass „Phantom Blade Zero“ sowohl auf der PlayStation 5 als auch dem PC Gebrauch von der Ray-Tracing-Technologie machen wird.

„Wir haben großartige Unterstützung von AMD und Nvidia erhalten“, so Studio-CEO Soulframe Liang. „Sie haben ihre eigenen hardwarebasierten Ray-Tracing-Lösungen sowohl für die PS5 (AMD) als auch für den PC zur Verfügung gestellt. Für unser Kampfsystem, das auf Schnelligkeit, Variabilität und Geschmeidigkeit setzt, ist es entscheidend, eine stabile Bildrate beizubehalten und gleichzeitig beeindruckende visuelle Effekte zu liefern.“

Weiter versprachen die Entwickler, dass alle interessierten Spielerinnen und Spieler vor dem Kauf die Möglichkeit erhalten werden, „Phantom Blade Zero“ zunächst Probe zu spielen. So bereitet S-Game eine spielbare Demo vor, die es auf eine Spielzeit von rund 30 Minuten bringen und uns einen ausführlichen Blick auf das Action-Rollenspiel ermöglichen wird.

Einen handfesten Termin spendierten die Verantwortlichen der Gameplay-Demo bisher allerdings nicht und sprachen lediglich davon, dass diese im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht wird. In wie das Ganze bedeutet, dass auch der Release von „Phantom Blade Zero“ im Jahr 2024 erfolgen wird, bleibt abzuwarten.

„Phantom Blade Zero“ befindet sich für den PC und die PlayStation 5 in Entwicklung. Auch wenn bisher keine Umsetzung für die Xbox Series X/S angekündigt wurde, betont S-Game zuletzt, dass es sich bei „Phantom Blade Zero“ nicht um einen Konsolen-exklusiven Titel für die PS5 handelt.

Eine Xbox-Version könnte also zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

