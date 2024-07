Tiny Tina’s Wonderlands: Kommt mehr? Gearbox-CEO spricht von „vernünftigen“ Erwartungen

Es liegt mittlerweile etwas mehr als zwei Jahre zurück, als Gearbox Software mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ ein offizielles Spin-off der ebenso beliebten wie erfolgreichen Shooter-Reihe „Borderlands“ auf den Markt gebracht hat. Noch heute steht es bei den Fans hoch im Kurs, die bereits mehrfach ihren Wunsch nach einem Sequel verkündet haben. Könnte es eventuell schon früher dazu kommen als bisher gedacht?

Wie erfolgreich war Tiny Tina’s Wonderlands?

Als „Tiny Tina’s Wonderlands“ im März 2022 für den PC und Konsolen auf den Markt kam, entpuppte sich der Loot-Shooter schnell als waschechter Überraschungshit. Das Actionspiel aus dem Hause Gearbox Software kam sowohl bei der Fachpresse als auch den Fans ziemlich gut an. Den Beweis dafür liefert nicht zuletzt ein Blick auf die Webseite des Review-Aggregator Metacritic.com. Dort kommt das Spin-off mit der abgedrehten Tiny Tina auf eine Wertung in Höhe von 78 Prozent. Im offiziellen PlayStation Store steht es bei ebenfalls beachtlichen vier von maximal fünf Sternen.

Im Gegensatz zu „Borderlands 3„ und dessen beiden Vorgängern findet das Spielgeschehen nicht etwa in einem durchgeknallten Science-Fiction-Szenario statt, sondern führt quasi in die Live-Version eines Tabletop-Rollenspiels. Inmitten des völlig übertrieben inszenierten Fantasy-Szenarios stehen verschiedene Charakterklassen mit individuellen Fertigkeiten zur Auswahl, die es mit Skeletten, Drachen und anderen typischen RPG-Kreaturen zu tun bekommen. Möglicherweise gibt es davon schon bald offiziellen Nachschub.

Erscheint schon bald Tiny Tina’s Wonderlands 2?

Vor kurzem stellte sich Gearbox-Chef Randy Pitchford den Fragen des Magazins Games Radar. Dabei kam unter anderem auch die Rede auf „Tiny Tina’s Wonderlands“ und einen möglichen Nachfolger. Seinen Aussagen zufolge stehe das Fantasy-Szenario bei ihm und dem Entwicklerteam weiterhin sehr hoch im Kurs. Außerdem sei der Loot-Shooter rund um Tina erfolgreicher gewesen als das erste „Boderlands“. Demnach habe die Community einen „vernünftigen Grund“, um auf Nachschub zu hoffen.

„Wir hatten mit dem ersten Wonderlands-Spiel einen größeren Erfolg als mit dem ersten Borderlands-Spiel, darauf können wir also aufbauen“, so Pitchford im Wortlaut. „Ich liebe Fantasy. Deshalb haben wir den ursprünglichen Dragon Keep-DLC für Borderlands 2 gemacht, weil ich Fantasy so sehr liebe. So viele von uns bei Gearbox lieben Fantasy, und es gibt uns die Möglichkeit, damit im Kontext der Borderlands-Themen und des Borderlands-Universums herumzuspielen. Ich denke, es ist vernünftig, dass unsere Fans hier mehr erwarten.“

Zwar sind die Aussagen von Pitchford keinesfalls mit einer offiziellen Ankündigung gleichzusetzen. Dennoch deutet einiges darauf hin, dass Gearbox Software möglicherweise schon sehr bald einen Nachfolger von „Tiny Tina’s Wonderlands“ ankündigen könnte. Immerhin war bereits vor einiger Zeit vom Start eines neuen Franchise die Rede. Ein denkbarer Rahmen hierfür wäre die diesjährige gamescom, die vom 21. bis zum 25. August 2024 in Köln stattfindet.

