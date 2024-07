Visions of Mana: Spielt das malerische RPG an – PS5-Demo steht im PlayStation Store bereit

Visions of Mana:

In knapp einem Monat erscheint das Rollenspiel "Visions of Mana" für die Konsolen und den PC. Passend zum nahenden Release stellte Square Enix eine kostenlose Demo bereit, die euch einen ersten Blick auf das neue "Mana"-Abenteuer ermöglicht.

Zu den Titeln, mit denen uns das diesjährige Sommerloch ein wenig versüßt werden soll, gehört das Rollenspiel „Visions of Mana“. Der neueste Ableger der „Mana“-Reihe entsteht bei den Ouka Studios und erscheint Ende August.

Knapp ein Monat vor dem offiziellen Release von „Visions of Mana“ bietet der verantwortliche Publisher Square Enix interessierten Spielern die Möglichkeit, das malerische Abenteuer anzuspielen. Wie Square Enix bekannt gab, steht im PlayStation Store ab sofort nämlich eine kostenlose Demo bereit.

Wer sich die Probefassung für die PS4 oder die PS5 sichern und sich selbst von den spielerischen Stärken eines „Visions of Man“ überzeugen möchte, wird hier fündig.

Demo kann sich von der finalen Version unterscheiden

In der offiziellen Ankündigung der Demo weist Square Enix darauf hin, dass euch die Probefassung einen ersten Blick auf die Erkundung der Spielwelt, das Kampfsystem und die Geschichte des Rollenspiels ermöglicht.

Gleichzeitig merkt der Publisher an, dass sich die Spielerfahrung in der Demo möglicherweise ein wenig von der Ende August erscheinenden Vollversion unterscheidet.

Solltet ihr euch nach dem Spielen der Demo zum Kauf der Vollversion entscheiden, wandern im ersten Kapitel von „Visions of Mana“ die folgenden Waffen in euer Inventar.

Gladius (kleines Schwert für Val)

Falx (großes Schwert für Val)

Horn-Lanze (Lanze für Val)

Laut Square Enix können die besagten Waffen im weiteren Verlauf des Abenteuers freigeschaltet werden. Auch ohne, dass ihr die Demo spielt.

Trailer stimmt auf die Demo ein

Um euch auf die Demo einzustimmen, stellten Square Enix und die Ouka Studios einen Trailer bereit. Dieser liefert euch Eindrücke zu den Inhalten, die in der kostenlosen Anspielversion des Rollenspiels auf euch warten. Bis zum Release der Vollversion vergehen nur noch wenige Wochen.

So erscheint „Visions of Mana“ am 29. August 2024. Versorgt werden der PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S.

