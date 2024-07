Green Hell: PS5-Version mit Termin und Upgrade-Details angekündigt – Was wird aus der PS4?

Nachdem „Green Hell“ bislang nur für die alten Konsolen veröffentlichte wurde, kündigten die Entwickler von Creepy Jar das Survival-Abenteuer heute auch für die PS5 und die Xbox Series X/S an.

Die Umsetzung für die Konsolen der aktuellen Generation erscheint am 14. August 2024 und wird zum Preis von 24,99 Euro (20 Prozent Rabatt in den ersten zwei Wochen) im PlayStation Store beziehungsweise im Xbox Store angeboten. Solltet ihr „Green Hell“ bereits für die PS4 oder die Xbox One euer Eigen nennen, könnt ihr die Current-Gen-Fassung in Form eines kostenlosen Upgrades herunterladen.

Mit dem Release für die PS5 und die Xbox Series X/S kommen Spieler auf den Konsolen endlich in den Genuss der Updates #17 („Storage & Transportation“), #18 („Fortifications“) und #19 („Flamekeeper“).

Unterstützung für die alten Konsolen wird eingestellt

Im weiteren Verlauf der heutigen Ankündigung weisen die Verantwortlichen von Creepy Jar darauf hin, dass die PS4- und Xbox One-Versionen nach dem Release der Current-Gen-Fassungen nicht mehr mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Stattdessen liegt der Fokus des Studios zukünftig auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S.

„Während das Creepy Jar-Team sich darauf freut, Green Hell auf die Konsolen der aktuellen Generation zu bringen, werden die Konsolen der letzten Generation keine Updates mehr erhalten, da sich der Entwickler auf die aktuelle Generation und darüber hinaus konzentriert“, kommentieren die Entwickler ihren Schritt.

„Einfach ausgedrückt: Die Konsolen der letzten Generation können die Last der neueren Updates nicht tragen und gleichzeitig die Qualität liefern, die Creepy Jar den Spielern bieten möchte.“

Darum gibt es keine Cross-Gen-Unterstützung

Abschließend merken die Entwickler von Creepy Jar an, dass weder auf den PlayStation- noch den Xbox-Konsolen eine Cross-Gen-Unterstützung geboten wird. Aufgrund der inhaltlichen Unterschiede sind die Versionen für die PS4 und die PS5 beziehungsweise für die Xbox One und die Xbox Series X/S nicht zueinander kompatibel.

„Es ist wichtig zu beachten, dass aufgrund der inhaltlichen Diskrepanz zwischen den aktuellen und den Konsolenversionen der letzten Generation weder die Xbox Series X|S- noch die PlayStation 5-Versionen mit ihren Gegenstücken der vorherigen Generation kompatibel sein werden.“

„Außerdem wird es kein Cross-Play zwischen den Versionen und keine Übertragung von Spielständen von der letzten Generation auf die aktuelle geben“, so Creepy Jar weiter.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung von „Green Hell“ für die PS5 und die Xbox Series X/S.

