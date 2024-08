Path of Exile: Wann erfolgt der PS5-Release? Entwickler grenzen Zeitraum ein

Seit einer Weile arbeiten die Entwickler von Grinding Gear Games an einer nativen PS5-Version des Action-Rollenspiels "Path of Exile". In einem Status-Update grenzte das Studio den Releasezeitraum für die PS5 endlich ein.

Vor einziger Zeit gaben die Entwickler von Grinding Gear Games bekannt, dass das Studio an einer nativen PS5-Version des Action-Rollenspiels „Path of Exile“ arbeitet.

Nachdem es um dieses Thema in den letzten Monaten recht still wurde, lieferte uns Grinding Gear Games in dieser Woche endlich ein Update. Einen konkreten Termin nannte das Studio zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass die native PS5-Fassung von „Path of Exile“ im Laufe „der nächsten Wochen“ erscheint.

Die längere Entwicklung führt Grinding Gear Games auf die Tatsache zurück, dass das Team für die Portierung auf die PS5 diverse Elemente der PS4-Version komplett überarbeiten musste.

Entwickler über die Arbeiten an der PS5-Version

„Der native PlayStation 5-Client wird auf der PlayStation 5 als neue Titel-Einreichung behandelt. Er erhält alle neuen PlayStation 5-Dienste-Integrationen wie Party- und Trophäenfunktionen. Das bedeutet, dass wir einige dieser Systeme im Vergleich zum PlayStation 4-Client überarbeiten und zertifizieren mussten“, führte Grinding Gear Games aus.

„Der Spiel-Client selbst ist in diesem Moment fertiggestellt. Aber wir müssen noch einige Anpassungen vornehmen, um die Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen. Diese Anpassungen sind jedoch geringfügig und sollten nicht lange dauern“, so das Studio weiter.

„Dies bedeutet auch, dass der PlayStation 5-Client einen neuen Satz Trophäen erhält (die mit den PlayStation 4-Trophäen identisch sind), und diese werden automatisch freigeschaltet, wenn Sie sich im Spiel anmelden.“

Nachfolger erscheint ebenfalls für die Konsolen

Bei der PS5-Umsetzung des ersten Teils wird es übrigens nicht bleiben. Stattdessen bestätigte Grinding Gear Games Ende Mai, dass auch „Path of Exile 2“ für die aktuellen Konsolen erscheinen wird.

Zu den auf der PS5 und der Xbox Series X/S gebotenen Features gehören eine Unterstützung des lokalen Coops sowie eine auf die Controller zugeschnittene Steuerung.

„Als wir darüber nachdachten, was einen guten Grund darstellen würde, Path of Exile auf der Couch zu spielen, wussten wir, dass viele Leute es genießen würden, mit ihren Freunden im Koop-Modus zu spielen“, kommentierte Game Director Jonathan Rogers die Ankündigung für die Konsolen.

Plattformübergreifende Spielstände werden von „Path of Exile 2“ ebenfalls unterstützt. Laut Grinding Gear Games wird „Path of Exile 2“ den ersten Teil nicht ersetzen. Stattdessen möchte das Studio beide Titel parallel unterstützen.

