The Dark Pictures: Directive 8020 steht kurz vor der Enthüllung – Entwickler liefern Hinweis

Bereits Ende 2022 sickerte durch, dass die Entwickler von Supermassive Games an "The Dark Pictures: Directive 8020" arbeiten. Ab sofort wissen wir wohl auch, wann der neue Ableger der Horrorserie offiziell enthüllt wird.

Mit „The Devil in Me“ schlossen die Entwickler von Supermassive Games die erste Season der „The Dark Pictures“ genannten Horrorserie im Herbst 2022 ab.

Nur kurze Zeit später sickerte durch, dass das britische Studio und der Publisher Bandai Namco Games mit der Reihe weiterhin langfristige Pläne verfolgen. So deuteten entsprechende Markenschutzeinträge auf fünf weitere „The Dark Pictures“-Abenteuer hin. Der erste neue Titel tauchte in den Credits von „The Devil in Me“ auf und trägt den Namen „Directive 8020“.

Nachdem die Entwickler der Community in den letzten rund eindreiviertel Jahren einiges an Geduld abverlangten, deutete Supermassive Games heute an, dass die Enthüllung von „Directive 8020“ kurz bevorsteht.

Präsentation auf der Gamescom 2024

So setzte das Studio kürzlich einen Tweet mit dem Bild eines Planeten und dem Satz „Wir hören, die Gamescom wird nicht von dieser Welt“ ab. Wie wir bereits wissen, handelt es sich bei „The Dark Pictures: Directive 8020“ um ein Horror-Abenteuer, das mit einem Science-Fiction-Setting aufwartet.

Somit dürfte der Tweet mehr als offensichtlich auf eine Enthüllung von „Directive 8020“ auf der Gamescom 2024 hinweisen. Wir können davon ausgehen, dass die Ankündigung beziehungsweise Präsentation des Titels im Rahmen des Opening Night Live-Events zur diesjährigen Gamescom erfolgt.

Die von Geoff Keighley (The Game Awards) moderierte Veranstaltung findet am Dienstag, den 20. August 2024 von 20 bis 22 Uhr unserer Zeit statt.

Was ist zu Directive 8020 bekannt?

Allzu viele Details zu „The Dark Pictures: Directive 8020“ erreichten uns bislang leider nicht. Laut dem Teaser, der im Anspann von „The Devil in Me“ zu finden war, führt unser Weg im neuen Ableger in das Sternbild Cetus. Es folgte ein Kommentar von Commander Stafford, der die Geschicke der Cassiopeia, einem Aufklärungsschiff, leitet.

Obwohl es leichte Schäden am Rumpf erlitt, traf das Schiff auf etwas, das als Charybdis-Marker bezeichnet wird. Weiter wurde bestätigt, dass sich das Raumschiff auf einer Reise nach Tau Ceti f, einer „Supererde“, die den Stern Tau Ceti umkreist, befindet. Es dauert jedoch nicht lange, bis die Dinge eine schaurige Wendung nehmen.

Am Ende des Teasers weist ein gewisser Thomas Carter darauf hin, dass ein anderes Mitglied der Crew ohne erkennbaren Grund versuchte, ihn zu töten.

Weitere Details zur Geschichte von „The Dark Pictures: Directive 8020“ dürften im Zuge der Enthüllung auf der Gamescom 2024 folgen.

