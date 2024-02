Supermassive Games: Mitgründer verlassen die Horror-Experten – Studio stellt neuen CEO vor

Wie das im britischen Guildford ansässige Entwicklerstudio Supermassive Games in einer aktuellen Mitteilung bestätigte, kommt in diesen Tagen einiges an Bewegung in die Führungsetage der „Until Dawn“-Macher.

Demnach entschieden sich beiden Mitgründer Pete und Joe Samuels dazu, Supermassive Games nach mehr als 15 Jahren zu verlassen. Im Fall von Pete Samuels ist diese Entscheidung auf gesundheitliche Aspekte zurückzuführen. Bevor Pete Samuels Supermassive Games mitgründete, arbeitete er unter anderem als Second-Party-Entwickler für Sony Interactive Entertainment an DLCs zu den ersten beiden „LittleBigPlanet“-Titeln oder dem PS3-Remaster von „Killzone“.

Auf die Gründe, die zum Abschied von Joe Samuels führten, wurde nicht näher eingegangen. Im Zuge der aktuellen Entwicklung gab Supermassive Games zudem bekannt, dass ein neuer CEO das Studio durch die kreativen Herausforderungen der Zukunft führen wird.

Die Rede ist von Robert Henrysson, der in der Vergangenheit unter anderem als CEO für die Führung der Avalanche Studios („Just Cause“) verantwortlich war.

Supermassive Games arbeitet an mehreren neuen Projekten

Nachdem Supermassive Games in der Vergangenheit mit Titeln wie „The Quarry“ oder den diversen „The Dark Pictures“-Spielen auf sich aufmerksam machte, arbeitet das britische Studio derzeit an mehren neuen Projekten. In Zusammenarbeit mit dem Publisher Bandai Namco Entertainment entsteht beispielsweise „Little Nightmares 3“.

Der neueste Ableger der Horrorserie erscheint 2024 für den PC sowie die Konsolen und bereichert die Reihe unter anderem durch einen kooperativen Online-Modus. Ein weiteres Projekt, an dem Supermassive Games aktuell arbeitet, ist „The Casting of Frank Stone“.

Hier versprechen uns die Entwickler eine spannende Solo-Erfahrung im Universum des Multiplayer-Hits „Dead by Daylight“.

Auch die „The Dark Pictures“-Reihe setzen Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games natürlich fort. Der mittlerweile fünfte Ableger entsteht unter dem Namen „Directive 8020“ und soll vor allem mit seinen Space-Horror-Elementen für frischen Wind sorgen.

Wann mit der finalen Enthüllung oder gar dem Release des neuen „The Dark Pictures“-Projekts zu rechnen ist, verrieten die Verantwortlichen bislang leider nicht.

