Bis zu 75 Prozent: Massaker auf PS4 und PS5 mit Bestpreis im PSN-Sale

Der Release des Horrorspiels „Texas Chain Saw Massacre“ liegt mittlerweile fast genau ein Jahr zurück. Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt haben sollte, sich den gruseligen Multiplayer-Titel zuzulegen, bekommt nun eine besonders günstige Gelegenheit geboten. Genauer gesagt: so günstig wie nie zuvor.

So günstig ist aktuell Texas Chain Saw Massacre

Im Rahmen eines groß angelegten Sales im offiziellen PlayStation Store ist der Verkaufspreis von „Texas Chain Saw Massacre“ momentan so niedrig wie nie zuvor. Dank eines Rabattes in Höhe von 70 Prozent schlägt das Horrorspiel mit lediglich 11,99 anstatt normalerweise 49,99 Euro zu Buche.

Abonnenten von PlayStation Plus erhalten übrigens einen zusätzlichen Preisnachlass, für sie kostet „Texas Chain Saw Massacre“ lediglich 9,99 Euro, was einen 75-Prozent-Rabatt ergibt. Allerdings läuft das Angebot bereits am 15. August 2024 wieder aus, danach müssen die Interessenten tiefer in ihre Taschen greifen.

Um was geht es bei Texas Chain Saw Massacre?

Wie es der Name bereits erahnen lässt, handelt es sich bei „Texas Chain Saw Massacre“ um eine Adaption des gleichnamigen Filmklassikers aus dem Jahr 1974. Der Horrorstreifen von Regisseur Tobe Hooper („Poltergeist“) sorgte seinerzeit für einiges an Aufsehen.

Bei der Spieleumsetzung des Entwicklerstudios Sumo Digital handelt es sich um einen asymmetrischen Horror-Titel, bei dem das Geschehen aus der Third-Person-Perspektive zu sehen ist. Die Spieler haben die Wahl, die Kontrolle eines Mitglieds der berüchtigten Schlächterfamilie zu übernehmen oder eines der Opfer.

Während die „Bösen“ dafür sorgen müssen, dass ihre Gäste nicht fliehen, müssen diese wiederum versuchen, auf möglichst geschickte Art und Weise zu entkommen. „Texas Chain Saw Massacre“ kam bei den Spielern recht gut an, im PlayStation Store kommt es immerhin auf 4,33 von maximal fünf Sternen. Wer es bisher verpasst haben sollte, kann es für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis nachholen.

