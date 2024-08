Sega Content Lab: So möchte der Publisher die Qualität seiner Spiele erhöhen

Im Rahmen einer Investorenkonferenz kündigte der Publisher Sega mit Content Lab eine neue interne Abteilung an. Laut den "Sonic"-Machern soll die Gründung der Abteilung zukünftig zu qualitativ hochwertigeren Spielen führen.

In einer Investorenkonferenz sprachen die Verantwortlichen von Sega auch über ihre Zukunftspläne. Wie der japanische Publisher ausführte, wird es den internen Teams zukünftig darum gehen, einen noch höheren Qualitätsstandard anzustreben.

Um das ambitionierte Ziel in die Tat umzusetzen, gründete Sega die Content Lab genannte Niederlassung. Doch was hat es mit Content Lab auf sich? Laut Shuji Utsumi, dem Präsidenten von Sega, versteckt sich hinter dem Ganzen ein internes Test-Team. Dieses soll bei zukünftigen Projekten, die intern bei Sega entstehen, jede Phase der Entwicklung begleiten.

Wie Utsumi ausführte, wird das Team von Content Lab Tests und Bewertungen durchführen, um den Entwicklern von Sega Feedback für mögliche Verbesserungen zu liefern.

Sega setzte bisher auf externes Feedback

Für Sega markiert die Gründung von Content Lab bei der Entwicklung und der Qualitätssicherung von Spielen in gewisser Weise einen Neuanfang. Bislang setzte das Unternehmen bei seinen Projekten nämlich stets auf externe Playtester, die die Spiele unter die Lupe nahmen und Feedback lieferten.

In der Investorenkonferenz (via Gamefront) führte der Präsident von Sega aus: „Wir wissen natürlich, wie wichtig eine objektive Bewertung von Spielen während ihrer Entwicklung ist. Deshalb hören wir nicht nur auf die Stimmen von externen Testorganisationen, sondern wir haben jetzt auch ein internes Test-Team namens Content Lab eingerichtet.“

„Zusammen mit unseren japanischen und europäischen Studios haben wir ein System etabliert, um in jeder Entwicklungsphase vielfältige Tests und Bewertungen durchzuführen und den Entwicklern objektiven Input zu liefern“, so Utsumi weiter.

Bei Sega kam es 2024 ebenfalls zu Entlassungen

Auch Sega gehörte zu den führenden Publishern, die in diesem Jahr auf einen wirtschaftlich herausfordernden Markt reagierten. Anfang 2024 kündigte das Unternehmen zunächst an, dass bei Sega of America zehn Prozent der Belegschaft entlassen werden.

Insgesamt strich Sega in den USA 61 Stellen.

Ende März wiederum fielen 240 Stellen von Sega of Europe dem Rotstift zum Opfer. Neben der europäischen Niederlassung des Publishers war vor allem das Studio Creative Assembly („Alien Isolation“) von den Entlassungen betroffen.

Des Weiteren kündigte Sega den Verkauf der „Company of Heroes“-Macher von Relic Entertainment an. Das Studio erwarb mit Hilfe externer Investoren seine Unabhängigkeit.

Weitere Meldungen zu Sega.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren