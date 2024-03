Sega: Bestätigt Entlassungen in Europa und verkauft bekanntes Studio

Wie Sega in einer aktuellen Mitteilung bestätigte, wird der Publisher in Europa mehr als 200 Stellen streichen. Darüber hinaus kündigte Sega die Trennung von den "Company of Heroes"-Machern von Relic Entertainment an.

In den letzten Wochen setzten sich die Berichte um Sparmaßnahmen und Entlassungen bei den führenden Publishern nahtlos fort. Beispielsweise reduzierten Xbox und PlayStation ihre Belegschaft um rund acht Prozent. Electronic Arts hingegen kündigte kürzlich die Entlassung von 670 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an.

Ein weiterer Publisher, der den Rotstift ansetzen wird, ist Sega. Wie die „Sonic“-Macher bekannt gaben, wird das Unternehmen in Europa 240 Stellen streichen. Von den Entlassungen betroffen sind vor allem die „Alien Isolation“-Macher von Creative Assembly und Sega Europe. In einem kleineren Rahmen werden zudem Angestellte von Sega Hardlight entlassen.

Die Two Point Studios und Sports Interactive hingegen bleiben von den Entlassungen offenbar verschont. Wie Sega betont, waren die Sparmaßnahmen notwendig, um auf die aktuell herausfordernde Entwicklung innerhalb der Branche reagieren zu können.

Sega Europe begründet die Entlassungen

Jurgen Post, der Leiter von Sega Europe, kommentierte die Maßnahmen wie folgt: „Ich möchte mich aufrichtig für die Sorgen und das verständliche Unbehagen entschuldigen, das diese Nachricht verursachen wird. Insbesondere bei denjenigen, die direkt betroffen sind. Diese Entscheidungen waren unglaublich schwer zu treffen und folgten nach sorgfältiger Überlegung und Beratung mit Führungsteams im gesamten Unternehmen.“

„Veränderung ist notwendig, um die Zukunft unseres Spiele-Geschäfts zu sichern und sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, unseren Spielern auch weiterhin die bestmöglichen Erfahrungen zu bieten. Wir müssen uns verschlanken, uns auf das konzentrieren, was wir gut können, und uns so gut wie möglich für die vor uns liegende Straße positionieren.“

„Um das zu erreichen, müssen wir auf die sich verändernde wirtschaftliche Landschaft und die Herausforderungen, denen wir bei der Entwicklung unserer Produkte und deren Markteinführung gegenüberstehen, reagieren“, so Post weiter.

Relic Entertainment wird unabhängig

Wie sich dem offiziellen Statement von Sega entnehmen lässt, wird es bei den Entlassungen in Europa nicht bleiben. Des Weiteren kündigte der Publisher an, dass das Entwicklerstudio Relic Entertainment („Company of Heroes“) verkauft wurde. Mittels eines externen Investors erwarb das Studio seine Unabhängigkeit.

„Sega arbeitet eng mit Relic an dieser Umstellung zusammen, und wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft“, führte Jurgen Post zur Trennung von Sega und Relic Entertainment aus.

Important Update from Relic Entertainment pic.twitter.com/nCcF8olDaC — Relic Entertainment (@relicgames) March 28, 2024

Auf dem offiziellen X-Kanal betonte das Studio, dass der Weg in die Unabhängigkeit nichts an der geplanten Unterstützung von Titeln wie „Company of Heroes 3“ ändern wird.

Relic Entertainment ging nach der Pleite seines damaligen Mutterkonzerns 2013 mitsamt der „Company of Heroes“-Lizenz in den Besitz von Sega über.

