Sega: Registrierte Domains deuten auf weitere Comebacks klassischer Marken hin

Nach den Gerüchten im Vorfeld des Events nutzte Sega die The Game Awards 2023 in diesem Monat, um eine ambitionierte Initiative anzukündigen. Mit dieser bringt Sega bekannte Marken seiner Unternehmensgeschichte zurück.

Zu den bestätigten Marken, die in den nächsten Jahren ein Comeback feiern, gehören „Crazy Taxi“, „Shinobi“, „Golden Axe“, „Jet Set Radio“ und „Streets of Rage“. Unbestätigten Berichten zufolge könnten wir es hier aber nur mit den ersten Klassikern zu tun haben, die Sega zurückbringen möchte.

Wie Gematsu entdeckte, registrierte der Publisher kürzlich vier Domains, die mit bekannten Marken des Konzerns in Verbindung stehen. Zum einen haben wir es hier mit „Jet Set Radio“ zu tun. Der Dreamcast-Klassiker wurde bereits als Bestandteil der neuen Initiative bestätigt.

Bei den anderen drei Klassikern, bei denen sich Sega entsprechende Domains sicherte, handelt es sich um „Altered Beast“, „Eternal Champions“ und „Kid Chameleon“.

Neu sind die Gerüchte um eine Rückkehr von „Altered Beast“ übrigens nicht. Schon im Sommer berichtete der Insider „Spheshal Nick“ unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen, dass „Altered Beast“ in einem neuen Gewand zurückkehren wird. Die Verantwortlichen von Sega selbst kommentierten die aktuellen Gerüchte um das Comeback weiterer Marken bisher nicht.

Allerdings wies Shuji Utsumi, der CEO von Sega of America, in einem Interview vor wenigen Tagen nicht nur darauf hin, dass Sega mit der Initiative zur Wiederbelebung der klassischen Marken zu seiner „rebellischen Natur“ zurückkehren möchte, die das Unternehmen zu Zeiten der Dreamcast auszeichnete.

Des Weiteren deutete Ustumi das Comeback weiterer bekannter Serien an und äußerte sich dahingehend wie folgt: „Die heutige Ankündigung ist nur der Anfang unserer Initiative. Unser Ziel besteht in erster Linie darin, großartige Spiele mit unvergesslichen Charakteren und Welten zu entwickeln.“

