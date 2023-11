Sega: Unternehmen an Film-Adaptionen von Persona und Like a Dragon interessiert

Videospiel-Urgestein Sega zeigt Interesse daran, nach "Sonic the Hedgehog" weitere bekannte Games-Franchises zu verfilmen. Besonders zwei erfolgreiche IPs stünden hierbei im Fokus: "Persona" und "Like a Dragon".

Mit seinen beiden „Sonic the Hedgehog“-Filmen konnte Sega in den letzten Jahren große Erfolge an den internationalen Kinokassen feiern. Aus diesem Grund zeigt das Unternehmen nun Interesse daran, weitere Spielereihen auf die große Leinwand zu bringen. In einem aktuellen Interview spricht einer der Verantwortlichen darüber, unter anderem Film-Adaptionen von „Persona“ oder auch „Like a Dragon“ in Erwägung zu ziehen.

Shuji Utsumi, der als Chief Operating Officer für die japanische Spielefirma arbeitet, sagte gegenüber CNBC, er möchte auf diesem Wege die Reichweite weiterer SEGA-IPs erhöhen. Wie er ausführt, würde der Konzern insgesamt mehrere potentielle Geschäftsbereiche in Betracht ziehen.

Neben Sonic gibt es zwei weitere große Sega-Marken

Wie Utsumi erklärt, sei „Sonic the Hedgehog“ in den letzten Jahren erfolgreich wiederbelebt worden. Nicht nur dank der zuletzt veröffentlichten Spiele, sondern ebenfalls aufgrund der erfolgreichen Kinofilme und neuen Serien. Darüber hinaus verweist der Sega-COO auf die Zusammenarbeit mit Roblox und LEGO: „Jetzt lebt Sonic also wieder.“

Neben dem pfeilschnellen blauen Igel sieht Utsumi übrigens vor allem zwei Sega-Marken prädestiniert für eine ähnliche Handhabung: „Persona“ und „Like a Dragon“. Insbesondere letztere Spielereihe, die im Westen viele Jahre unter dem Titel „Yakuza“ veröffentlicht wurde, sei „wirklich einzigartig.“ Neben weiteren Spielen schließt der Sega-COO zudem nicht aus, die Marken in weitere Geschäftsbereiche zu bringen, etwa in Form von Filmen.

Weiter ging Shuji Utsumi diesbezüglich im Rahmen des Interviews allerdings nicht ins Detail. Fans beider Spielereihen dürften indes sicherlich wissen, dass sowohl „Persona“ als auch „Like a Dragon“ in der Vergangenheit bereits mehrere Filme und Serien hervorgebracht haben.

Zwischen 2008 und 2018 entstanden im Studio A-1 Pictures („NieR:Automata Ver.1.1a“, „Sword Art Online“) beispielsweise mehrere Anime-Filme und -Serien zur JRPG-Reihe. Zur „Like a Dragon“-Franchise entstanden indes zwischen 2007 und 2012 einige Live-Action-Filme und TV-Serien. Im September 2020 kündigte Sega an, dass sich eine weitere Film-Adaption zur Marke in Entwicklung befindet. Seither ist es um diese jedoch recht still geworden.

Mit „Persona 5 Tactica“ und „Like a Dragon: The Man Who Erased His Name“ erschienen zuletzt neue Ableger der beiden populären Sega-Spielereihen, unter anderem für PS4 und PS5.

