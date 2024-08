PS5 & PS4: August-Sale mit über 2.300 Angeboten im PSN

Sony hat im PlayStation-Store unter dem Label “August-Rabatte” einen umfangreichen Sale mit zahlreichen Angeboten freigeschaltet. Darunter befinden sich wie üblich sowohl größere als auch kleinere Spiele für PS4 und PS5, besondere Editionen und Erweiterungen.

Zu den Highlights gehört unter anderem die „Bloodborne: Game of the Year Edition“, die derzeit für 17,49 Euro statt 34,99 Euro zu haben ist, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Viele Fans warten weiterhin auf einen Nachfolger – bisher vergebens.

Auch „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ ist mal wieder im Angebot. Fans actionreicher Kart-Rennen können den Titel für 13,99 Euro statt 39,99 Euro erwerben, was eine Ersparnis von 65 Prozent bedeutet.

Final Fantasy 7, Sackboy: A Big Adventure und mehr

Für RPG-Fans gibt es ebenfalls attraktive Angebote. Das „Final Fantasy 7 Remake“ für PS4 steht für 19,99 Euro statt 39,99 Euro zum Kauf bereit, ist also 50 Prozent günstiger. PS5-Spieler greifen zum erweiterten „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“. Hier werden 18,99 Euro statt 49,99 Euro fällig. Beide sind ebenfalls im Katalog von PS Plus Extra enthalten.

Auch „Guilty Gear Strive“ ist im Sale und für 19,99 Euro statt 39,99 Euro erhältlich, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Dieser Titel ist besonders für Fans von Kampfspielen interessant, die Wert auf präzise Steuerung und beeindruckende Grafik legen. Freunden von nicht mehr ganz taufrischen Kampfspielen sei zudem „Mortal Kombat X“ ans Herz gelegt, das im neusten Sale für 4,99 Euro statt 19,99 Euro vertreten ist. Es ist immerhin ein Rabatt von 75 Prozent.

Wie wäre es mit „Sackboy: A Big Adventure“? Das charmante Abenteuer ist momentan für 29,39 Euro statt 69,99 Euro, also 58 Prozent günstiger, im Angebot. Wer auf der Suche nach einem actiongeladenen Rennspiel ist, wird bei „Burnout Paradise Remastered“ fündig, das für lediglich 4,99 Euro statt 19,99 Euro erworben werden kann. Während der 75-Prozent-Rabatt gigantisch klingt, gab es den Titel im April sogar für 1,99 Euro.

Ein weiteres Schnäppchen stellt „Ghostrunner 2“ dar. Dieser Titel ist derzeit für 15,99 Euro statt 39,99 Euro zu haben, also 60 Prozent günstiger. Den Directors-Cut von “Ghost of Tsushma” gibt es als PS5-Version für 39,99 statt 79,99 Euro. “Yakuza 5 Remastered” nehmen PSN-Kunden im Rahmen des neusten Sales für 4,99 statt 19,99 Euro mit.

Ebenfalls im Sale vertreten sind Games wie “Gran Turismo 7”, “System Shock”, “Assassin’s Creed Mirage” oder “Disney Dreamlight Valley”.

Dies sind nur einige der neuen Deals im PlayStation-Store. Der aktuelle Sale umfasst zahlreiche weitere Angebote, die es wert sind, entdeckt zu werden. Insgesamt werden im Rahmen der August-Rabatte mehr als 2.300 Angebote gelistet. Die Preise gelten in der Regel bis zum 29. August 2024.

Angebote im PlayStation-Store, die morgen enden:

Für Inhaber einer höherstufigen PS-Plus-Mitgliedschaft gibt es zusätzlich zu den reduzierten Preisen im PSN auch Zugang zu den Neuzugängen der Essential-Stufe. Welche August-Spiele für PS Plus Extra und Premium angekündigt werden, steht heute ab 17:30 Uhr fest. Wir werden berichten.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren