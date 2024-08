Amazon Prime: Anthologie-Serie basierend auf Spelunky, New World und PlayStation-Games in Arbeit – Bericht

Amazon Prime Video hat eine animierte Anthologie-Serie namens „Secret Level“ in Auftrag gegeben, berichtet Deadline und beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen. Sie werde von Tim Miller und seinem Blur-Studio entwickelt, bekannt für die Netflix-Serie „Love, Death & Robots“. Die Produktion erfolge in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios.

„Secret Level“ folgt einem ähnlichen Konzept wie „Love, Death & Robots“, indem jede Episode eine originelle Kurzgeschichte erzählt, die in der Welt eines bestehenden Videospiels angesiedelt ist, berichtet die Publikation weiter.

Spelunky und PlayStation-Titel

Laut Deadline könnten Spiele wie der Indie-Plattformer “Spelunky”, Amazons eigenes MMO “New World” und verschiedene nicht näher bezeichnete PlayStation-Titel in der Serie auftauchen. Jede Episode werde voraussichtlich Kurzgeschichten bieten, die auf den Universen der Spiele aufbauen.

Eine vollständige Enthüllung von „Secret Level“ soll in Kürze – möglicherweise während der Gamescom Opening Night Live am 20. August 2024 – erfolgen. Die Show wird live in das Internet übertragen und umfasst laut Moderator Geoff Keighley die eine oder andere Neuankündigung:

Millers “Love, Death & Robots” feierte im Jahr 2019 Premiere. Die Serie umfasst eine Vielzahl von Kurzgeschichten, die von unterschiedlichen Studios in diversen künstlerischen Stilen animiert wurden.

Die Episoden thematisieren häufig ein zentrales Motiv oder eine bestimmte Thematik, wobei die Geschichten stark variieren können. Dazu gehören Elemente aus den Bereichen Horror und Science-Fiction oder sogar komödiantische Aspekte.

Besonders bemerkenswert ist, dass Amazon mit der Live-Action-Serie „Fallout“ riesige Erfolge gefeiert hat. Entsprechend hoch werden die Erwartungen an „Secret Level“ sein.

Videospielverfilmungen en masse

In den vergangenen Jahren gab es einen regelrechten Boom an TV-Serien und Filmen, die auf Videospielmarken basieren. Dazu gehört das von Kritikern und Fans gelobte “The Last of Us”, das Anfang 2023 als HBO-Serie an den Start ging und eine zweite Staffel erhält. Weniger erfolgreich debütierte die Verfilmung von “Borderlands”.

Im Fall der “Fallout”-Serie hat Amazon längst eine Fortsetzung in Auftrag gegeben. Ebenso ist eine Serie in Arbeit, die auf der “Yakuza/Like A Dragon”-Reihe basiert. Und das war längst nicht alles. Für reichlich Nachschub ist demnach gesorgt.

