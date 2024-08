Journey to the Savage Planet: Der Nachfolger? Entwickler deuten baldige Enthüllung an

Journey to the Savage Planet:

Darf sich die Anhängerschaft in wenigen Tagen möglicherweise über die Ankündigung eines Nachfolgers zu "Journey to the Savage Planet" freuen? Von den Entwicklern gestreute Hinweise lassen es zumindest vermuten.

Mit „Journey to the Savage Planet“ veröffentlichten die Entwickler von Raccoon Logic (ehemals: Typhoon Studios) ein First-Person-Adventure, das mit seinem abwechslungsreichen Gameplay und seinem Humor punktete.

Dass dieses Konzept bei den Spielern sehr gut ankam, verdeutlicht ein Blick in den PlayStation Store. Dort bringt es die technisch aufpolierte PS5-Version auf ein User-Rating von 4,42 Sternen. Nachdem in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte um einen möglichen Nachfolger die Runde machten, könnte dessen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung nun unmittelbar bevorstehen.

Dies lassen zumindest diverse Hinweise vermuten, die Raccoon Logic aktuell streut.

Website verweist auf eine „eingehende Nachricht“

Für die aktuellen Spekulationen ist Creative Director Alex Hutchinson verantwortlich. Auf seinem X-Account riet er seinen Followern, einem neu eingerichteten X-Account zu „The Savage Planet Game“ zu folgen. Dort ist ein Beitrag zu finden, der von einer „eingehenden Nachricht“ spricht.

Gleichzeitig ist in dem Beitrag ein Link zu einer „Savage Planet“-Website zu finden, auf der ebenfalls auf die „eingehende Nachricht“ verweisen wird.

Wenig überraschend kam die Anhängerschaft schnell zu dem Schluss, dass sich hinter den Teasern ein Hinweis auf einen Nachfolger zu „Journey to the Savage Planet“ versteckt. Denkbar wäre, dass Raccoon Logic das am 20. August 2024 (20 bis 22 Uhr) stattfindende Opening Night Live-Event zur Gamescom für die offizielle Enthüllung des Projekts nutzt.

Passen würde das Ganze. Schließlich wies Moderator Geoff Keighley kürzlich noch einmal darauf hin, dass wir uns im Rahmen von Opening Night Live auch auf Neuankündigungen freuen dürfen.

Rechte liegen seit 2021 bei den Entwicklern

„Journey to the Savage Planet“ erschien im Jahr 2020 zunächst für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch. 2021 folgte eine Umsetzung für Googles gescheiterten Streaming-Dienst Stadia.

2023 wiederum wurden die PS5 und die Xbox Series X/S mit grafisch verbesserten Ablegern versorgt, die zudem die diversen DLCs enthielten.

Nachdem Google damals alle internen Studios von Stadia schloss, gründeten sich die Typhoon Studios unter dem Namen Raccoon Logic neu und sicherten sich 2021 zudem die Rechte an der „Journey to the Savage Planet“-Marke. Nun können sich die Fans möglicherweise endlich über eine Ankündigung eines Nachfolgers freuen.

Solltet ihr „Journey to the Savage Planet“ bislang nicht gespielt haben und eine gültige PS Plus Extra- oder Premium-Mitgliedschaft euer Eigen nennen, könnt ihr die PS5-Fassung des unterhaltsamen Adventures ohne zusätzliche Kosten nachholen.

Weitere Meldungen zu Journey to the Savage Planet.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren