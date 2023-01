Journey to the Savage Planet: Mit Verbesserungen für PS5 und XSX angekündigt

Journey to the Savage Planet:

Bald werden auch PlayStation 5- sowie Xbox Series X/S-Spieler in den Genuss des Sci-fi-Abenteuers "Journey to the Savage Planet" kommen können. Die "Employee of the Month Edition" wurde offiziell angekündigt.

Die Verantwortlichen von 505 Games und Raccoon Logic haben bekanntgegeben, dass sie das Sci-fi-Adventure „Journey to the Savage Planet“ in der „Employee of the Month Edition“ für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlichen werden. Bereits am 14. Februar 2023 wird das Abenteuer zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein, wobei Besitzer der PS4- und Xbox One-Versionen ein kostenloses Upgrade erhalten.

Einige Verbesserungen für die neuesten Konsolen

Allerdings wollen die Entwickler in der neuen Version auch einige frische Inhalte bieten, sodass man unter anderem Zusatzgespräche mit Martin Tweed sowie einen erweiterten Fotomodus bietet. Zudem wird das Spiel komplett für die neuen Konsolen optimiert und mit einem Leistungs- sowie Grafikmodus ausgestattet. Dementsprechend soll man bis zu nativer 4K-Auflösung auf den Konsolen erreichen können.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Als neuester Rekrut von Kindred Aerospace – des viertbesten interstellaren Raumforschungs-Unternehmens – ist es dein Job, herauszufinden, ob der Planet ARY-26 für Menschen bewohnbar ist. Du hast kaum Ausrüstung oder Erfahrung. Viel Glück!“

Weitere Meldungen zu Journey to the Savage Planet:

„Journey to the Savage Planet“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Es sind einige Screenshots und Gameplay-Videos veröffentlicht worden:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Journey to the Savage Planet.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren