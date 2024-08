Neo Berlin 2087: Beeindruckende Einblicke in das dystopisches Cyberpunk-RPG

Schon zur Gamescom 2023 wurde zu „Neo Berlin 2087“ ein Trailer veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die Story und des Gameplay vermittelt. Darin zu sehen sind die Hauptfigur Nolan und Ingame-Szenen der Alpha-Version des Spiels.

Nicht nur Schusswechsel und Explosionen stehen auf dem Programm. Im kurzen Video ist ebenso Stealth-Gameplay zu sehen. Dabei schleicht sich die Spielfigur mit irgendeiner Art Tarnung von hinten an Gegner heran, um diese leise auszuschalten.

Neuer Trailer zur Gamescom 2024

Zur Gamescom 2024 gibt es nun einen weiteren Trailer mit mehr Szenen aus „Neo Berlin 2087“. Darin zu sehen sind einige Interaktionen mit NPCs, Eindrücke der Cyberpunk-Stadt und auch actionreiche Schießereien.

Letztlich präsentieren die Macher im neuen Trailer aktualisierte und neu gestaltete Charaktere, zuvor unveröffentlichte Spielmechaniken, Level und Zwischensequenzen.

Nachfolgend könnt ihr euch den Clip anschauen:

In der Story von „Neo Berlin 2087“ begeben sich Spieler in der Rolle von Detective Nolan in das namensgebende Neo Berlin. In der dystopischen Zukunft des Jahres 2087 wurde die Berliner Mauer neu errichtet. Das Land außerhalb der Stadt ist verwüstet und kann im späteren Spielverlauf ebenfalls besucht werden.

Nach dem Mord an dem Polizeichef bricht in der Stadt Chaos aus und Nolan begibt sich auf die Suche nach den Schuldigen. Dabei wird er immer tiefer in eine gigantische Verschwörung verwickelt, die die gesamte Stadt bedroht. Look und Feeling von „Neo Berlin 2087“ orientieren sich dabei klar an klassischen Cyberpunk-Filmen und -Themen.

Für das fertige Spiel versprechen die Entwickler von Eylsium Game Studio eine emotionale Haupthandlung mit moralischen Zwickmühlen. Das Gameplay wechselt zwischen der 1. und 3. Person. Neben den bereits erwähnten Shooter- und Stealthmechaniken sollen sich auch Rollenspielelemente wiederfinden.

„Neo Berlin 2087“ erscheint für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC. Im PlayStation-Store könnt ihr den Titel auf die Wunschliste packen.

Weitere Meldungen zu Neo Berlin 2087.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren