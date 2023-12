(Action-)RPGs für PS5: Auf diese 12 Spiele könnt ihr euch 2024 freuen

Falls ihr auch im kommenden Jahr möglichst lange in eine Videospiel-Welt eintauchen möchtet, eignen sich dafür hauptsächlich Rollenspiele absolut hervorragend. Natürlich dürfen sich Fans des Genres, und all jene, die es noch werden möchten, 2024 auf einige neue Genre-Ableger freuen. Welche 12 potenziellen (Action-)RPG-Highlights ihr genauer im Blick behalten solltet, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Release: 26. Januar 2024

Segas beliebte „Yakuza“-Reihe geht mit „Like a Dragon: Infinite Wealth“ in die nächste Runde. Diesmal kommt es gewissermaßen zum Treffen der Giganten, denn Ichiban Kasuga trifft auf Serienurgestein Kazuma Kiryu.

Ob etwa das Schicksal die zwei legendären Helden zusammenführt? Diesmal dürft ihr übrigens nicht nur Japan erkunden, sondern auch das wunderschöne Hawaii. An beiden Orten sollen euch unvergessliche Momente erwarten.

Die Abenteuer von Kasuga und Kiryu gehen in „Like a Dragon: Infinite Wealth“ weiter.

Spielerisch erwarten euch wie schon im Vorgänger rundenbasierte Kämpfe. Zumindest, wenn ihr das weiterhin möchtet. Diesmal wird es möglich sein, wahlweise auf die klassischen Echtzeitkämpfe umzuschalten, für die die Anfänge der Kultreihe bekannt sind.

Mit den Skills eurer Spielfiguren könnt ihr euch an jeden noch so mächtigen Gegner anpassen. Abseits der Hauptstory waren auf euch zudem verschiedene Aktivitäten sowie Nebenmissionen.

Granblue Fantasy: Relink

Release: 1. Februar 2024

Hoch oben über den Wolken existiert eine gewaltige Welt, die aus verschiedenen Himmelsinseln besteht. Einst versuchten die Sternensiedler die Kontrolle über dieses von den Göttern verlassene Reich an sich zu reißen, doch die Bürger des Himmels konnten die Invasoren erfolgreich zurückschlagen.

Der junge Gran lebt auf einer unbekannten Insel ein eher beschauliches Leben, das sich für immer verändern soll, als er auf das Mädchen Lyria trifft.

Die Welt von „Granblue Fantasy: Relink“ besticht mit ihrer malerischen Anime-Optik.

Mehr als sieben Jahre nach seiner Ankündigung soll das Action-RPG „Granblue Fantasy: Relink“ endlich Anfang Februar veröffentlicht werden. Die Macher von Cygames und Cygames Osaka versprechen ein aufregendes Fantasy-Abenteuer mit einer wundervollen Spielwelt, vielen spielbaren Charakteren sowie bildgewaltige Schlachten gegen mächtige Bosse.

Im Januar 2024 wird übrigens eine Demo-Version zum auf Konsolen PlayStation-exklusiven Titel erscheinen.

Persona 3 Reload

Release: 2. Februar 2024

Als neuer Oberschüler im zweiten Jahr wechselt ihr im Frühjahr an die Gekkoukan High. Sein einstmals normales Leben soll jedoch für immer auf den Kopf gestellt werden, als er die „versteckte“ Stunde zwischen zwei Tagen betritt.

Zudem erwacht nach der Auseinandersetzung mit einem furchterregenden Monster eine Persona in unserem Protagonisten. Daraufhin wird er als Mitglied des Spezialisierten extrakurrikulären Exekutionssquad (S.E.E.S.) rekrutiert.

Mit „Persona 3 Reload“ erhält ein absolutes Kult-JRPG eine Neuauflage.

Mit „Persona 3 Reload“ bekommt eines der besten JRPGs aller Zeiten eine Neuauflage spendiert. Das Entwicklerteam von Atlus verspricht eine modernisierte Spielerfahrung, die sich das eine oder andere vom jüngsten Hauptableger der Franchise, „Persona 5“, abgeschaut hat.

Zudem dürft ihr euch auch auf einige neue Spielinhalte freuen, etwa neue Szenen und Charakterinteraktionen sowie einen erneuerten Soundtrack. Mehr erfahrt ihr in unserem Angespielt-Artikel.

Banishers: Ghosts of New Eden

Release: 13. Februar 2024

„Banishers: Ghosts of New Eden“ entführt euch in das Jahr 1695 in den titelgebenden Ort New Eden. Dort begleitet ihr das Liebespaar Antea Duarte und Red mac Raith, die als Verbanner arbeiten. Sie sind Geisterjäger, die geschworen haben, Menschen vor jenen Geistern zu beschützen, welche sich noch nicht vom Diesseits lösen konnten.

Während eines Auftrags wird Antea allerdings tödlich verletzt und nun müssen sie einen Weg finden, ihr Schicksal zu ändern.

Mit Antae und Red sollt ihr ein emotionales übernatürliches Abenteuer erleben.

Im kommenden Action-RPG von DON’T NOD übernehmt ihr die Kontrolle über Red und Antea, deren magische Kräfte und Waffen ihr nutzen müsst, um eure übernatürlichen Gegner zu besiegen. Im Laufe des mitreißenden Fantasy-Abenteuers schaltet ihr auch neue Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten frei.

Des Weiteren werdet ihr im Laufe der Geschichte immer wieder Entscheidungen treffen müssen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen.

Final Fantasy 7 Rebirth

Release: 29. Februar 2024

Nach ihren Erlebnissen in Midgar gehen die Abenteuer von Cloud, Aerith, Tifa & Co. weiter. Diesmal ziehen sie hinaus in die Welt und setzen ihre Suche nach Bösewicht Sephiroth fort. Ihre Reise und das, was sie gemeinsam erleben werden, soll das Schicksal ihres Planeten für immer verändern.

Die Reise von Cloud Strife und seinen Freunden gehen in „Final Fantasy 7 Rebirth“ endlich weiter!

„Final Fantasy 7 Rebirth“ zählt zweifelsohne zu den meisterwarteten Games des kommenden Jahres und das ist wenig verwunderlich, immerhin zählt das Original zu den besten Spielen aller Zeiten.

Mit dem kommenden Action-RPG verspricht das Entwicklerteam von Square Enix eine frei erkundbare Open-World, ein gegenüber dem direkten Vorgänger weiterentwickeltes Kampfsystem und natürlich das nächste spannende Kapitel der Remake-Trilogie.

Dragon’s Dogma 2

Release: 22. März 2024

In „Dragon’s Dogma 2“ schlüpft ihr in die Rolle eines Erweckten, also einer Person, deren Herz von einem Drachen gestohlen worden ist. Eure Aufgabe ist es nun, die Reiche der Menschen sowie Bestrien zu durchstreifen und das Monster letztlich zur Strecke zu bringen. Was wird euer Schicksal wohl alles für euch bereithalten?

Mehr als ein Jahrzehnt mussten Fans des Action-RPGs auf die Fortsetzung warten.

Im heißerwarteten Action-RPG könnt ihr euch einen eigenen Charakter zusammenstellen und diesen während eures Abenteuers nach euren Wünschen formen. Es stehen euch mehrere Laufbahnen offen, genauso wie unterschiedliche Waffen.

Wie schon im ersten Teil durchstreift ihr die weitläufige Fantasy-Welt übrigens nicht allein, sondern gemeinsam mit euren Vasallen, also einigen KI-Kumpanen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Preview-Artikel.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Release: 23. April 2024

Fans klassischer JRPGs dürften indes schon lange dem Release von „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ entgegenfiebern. Die Story des Spiels entführt euch in den Vielvölkerstaat Allraan, deren unterschiedliche Bräuche und Rassen die Geschichte des Landes geprägt haben.

Zu den wichtigsten Objekten zählen hierbei auch die magischen Runenlinsen, an denen das Galdeanische Imperium interessiert ist. Dieses will ihre Macht mit einem Artefakt noch verstärken.

Fans klassischer JRPGS kommen 2024 wohl nicht um „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ herum.

Spielerisch erwartet euch klassische JRPG-Kost in 2D-Optik, in dem Dutzende Charaktere bereitstehen sollen. Für diverse Figuren sollen zudem Vorgeschichten verfügbar sein, die euch mehr über ihre Hintergründe verraten. So werden die Charaktere mehr Tiefe erhalten.

Mit „Eiyuden Chronicle: Rising“ ist übrigens bereits ein Prequel zum kommenden Action-RPG verfügbar.

Black Myth: Wukong

Release: 20. August 2024

Die Geschichte von „Black Myth: Wukong“ basiert auf dem bekannten chinesischen Literaturklassiker „Die Reise nach Westen“, der unter anderem auch den Anime-Hit „Dragon Ball“ inspirierte.

Wie schon in der Romanvorlage steht der Affe Wukong im Mittelpunkt, in dessen Rolle wir im Action-Rollenspiel schlüpfen. Dieser bereist ein von der chinesischen Mythologie inspiriertes Land, in dem zahlreiche Monster und Gefahren auf ihn lauern.

„Black Myth: Wukong“ verspricht actionreiche Soulslike-Unterhaltung.

Im Laufe des fordernden Soulslikes erlernt Affen-Krieger Wukong neue Fähigkeiten, neue magische Kräfte und erhält Zugriff auf neue Ausrüstungsgegenstände sowie Waffen. Diese werden er und wir auch benötigen, denn ihm werden sich zahlreiche gefährliche Gegner in den Weg stellen.

Doch es sollen nicht einfach nur Duelle sein, denn Wukong soll während der Kämpfe ebenso die Vergangenheit sowie Beweggründe seiner Kontrahenten ans Licht bringen.

Lost Soul Aside

Release: 1. Quartal 2024

Vor zehn Jahren endete ein verheerender Krieg, dennoch sollten die Probleme erst beginnen. Kurz darauf erschienen blutrünstige Monster auf der Bildfläche. Protagonist Kazer könnte jedoch eine Schlüsselrolle zukommen, denn er entwickelt eine Verbindung zu einer uralten Rasse. Wie wird das bevorstehende große Abenteuer letztendlich wohl ausgehen?

Sony Interactive Entertainment fungiert inzwischen als Publisher des Action-Rollenspiels.

Das schnelle Action-RPG „Lost Soul Aside“ befindet sich inzwischen bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung. Mittlerweile sollen die Arbeiten allerdings auf die Zielgeraden zusteuern.

Spielerisch scheint sich das kleine Team von Ultizero Games indes von der „Devil May Cry“-Reihe inspiriert haben zu lassen. Die Macher versprechen ein geschmeidige Kämpfe, eine raffiniert designte Open-World und eine stylische Optik.

Flintlock: The Siege of Dawn

Release: 3. Quartal 2024

Das Tor zur Unterwelt hat sich geöffnet und nun wollen die Götter sowie ihre Monsterarmeen die Menschenwelt erobern. Kriegerin Nor Vanek, ein Mitglied der Koalitionsarmee, stürzt sich in den Kampf gegen die übernatürlichen Mächte.

Gemeinsam mit ihrem fuchsähnlichen Begleiter Enik begibt sie sich auf eine epische Reise, um die Götter zu erschlagen, ihre Heerscharen zu vernichten und das Tor wieder zu versiegeln, um die Welt zu retten.

Sagt den Göttern den Kampf an in „Flintlock: The Siege of Dawn“.

Eigentlich sollte das Action-RPG „Flintlock: The Siege of Dawn“ noch dieses Jahr erscheinen, doch die Verantwortlichen entschieden sich dazu, den Titel auf 2024 zu verschieben. Im Laufe eures Open-World-Abenteuers sollt ihr dank des ausgefeilten Kampfsystem fordernde wie gleichermaßen lohnende Scharmützel erleben, in denen ihr Magie, Äxte und Schusswaffen miteinander kombinieren dürft. Kreativität soll hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Release: Herbst 2024

Als uralte Vampir-Ahnin verschlägt es euch in die moderne US-Metropole Seattle. In dieser drohen sich die Dinge jedoch schon bald zu überschlagen, denn die Stadt steht an der Schwelle zu einem Bürgerkrieg. Mit euren Taten könnt ihr entscheiden, wer am Ende die Kontrolle über Seattle erlangen und diese natürlich auch behalten soll.

Als Blutsauger könnt ihr in diesem Action-RPG das moderne Seattle erkunden.

Im heiß erwarteten Action-Rollenspiel „Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2“ müsst ihr nachts in der Stadt euren Blutdurst stillen, sei es mit brutaler Gewalt oder auch anderen Mitteln. Allerdings müsst ihr stets darauf achten, nicht zu verraten, was ihr seid, denn ansonsten könnte es zu großen Probleme kommen.

Abhängig davon, welchem Vampirklan ihr euch anschließt, sollen sich das Spielgefühl und euer Spielstil verändern.

NEO BERLIN 2087

Release: 2024

Mit „NEO BERLIN 2087“ erwartet uns ein weiteres Action-RPG, das im kommenden erscheinen soll. Die namensgebende Stadt wird dabei von einer gnadenlosen Elite beherrscht, die ihre Macht schamlos ausnutzt.

Während sie im Luxus leben und die neuesten Technologien nutzen können, müssen die Armen in Slums hausen und jeden Tag erneut ums Überleben kämpfen. Als Detektiv könnt ihr jedoch einen Unterschied machen und endlich für Gerechtigkeit sorgen.

Eine Cyberpunk-Version von Berlin dürfte viel Potential haben.

Das verantwortliche Entwicklerteam von Elysium Game Studio möchte mit dem Titel eine emotionale Geschichte erzählen, die unter anderem von bekannten Cyberpunk-Filmen inspiriert wurden. Spielerisch erwartet euch hier derweil ein Mix aus First-Person- und Third-Person-Gameplay, wobei euch die Macher eine breite Palette an Möglichkeiten für RPG-, Shooter- und Stealth-Mechaniken an die Hand geben wollen.

Auf welche (Action-)RPGs freut ihr euch in 2024 schon ganz besonders?

