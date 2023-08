Persona 3 Reload: Releasetermin und Sonder-Editionen enthüllt – Neuer Trailer

Nachdem bisher nur von einer geplanten Veröffentlichung Anfang 2024 die Rede war, bekam "Persona 3 Reload" in dieser Woche einen konkreten Releasetermin spendiert. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem neuen Trailer zum Remaster.

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Persona 3 Reload“ hieß, wird der beliebte Rollenspielklassiker aus dem Hause Atlus Anfang des kommenden Jahres ein Comeback feiern.

Anlässlich der diesjährigen Gamescom stellten Sega und Atlus nicht nur einen neuen Trailer zu „Persona 3 Reload“ bereit. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass der Release der Neuauflage am 2. Februar 2024 erfolgen wird. Neben der obligatorischen Standard-Version von „Persona 3 Reload“ werden mehrere Sonder-Editionen angeboten.

Zum einen haben wir es hier mit der Digital Deluxe Edition sowie der Digital Premium Edition zu tun, die die folgenden Inhalte mit sich bringen.

Digital Deluxe Edition – 79,99 Euro

Persona 3 Reload

Digital Artbook

Digital Soundtrack

Digital Premium Edition – 99,99 Euro

Persona 3 Reload

Digital Artbook

Digital Soundtrack

Persona 3 Reload DLC Pack

Wer sich „Persona 3 Reload“ hingegen in das heimische Regal stellen möchte und auf der Suche nach einer passenden Sammlersausgabe sein sollte, kommt bei der Aigis Edition auf seine Kosten, zu der bisher allerdings noch kein Preis genannt wurde. Neben dem Rollenspiel-Remaster umfasst die Aigis Edition eine Collector’s Box, ein offizielles Artbook, eine Aigis-Figur, einen zwei CDs umfassenden Soundtrack sowie das Downloadable-Content-Pack mit zusätzlichen Inhalten wie Outfits.

„Persona 3 Reload“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und verhilft dem erfolgreichen Klassiker zu einem Comeback. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören eine generalüberholte Grafik, eine überarbeitete Steuerung sowie Gameplay-Optimierungen, bei denen sich Atlus laut eigenen Angaben an den spielerischen Stärken von „Persona 5“ orientieren möchten.

Weiter heißt es seitens der Entwickler, dass die Verbesserungen Bereiche wie das Kampfsystem, die Erkundung, die Charaktere oder die Schauplätze an sich betreffen. Ebenfalls enthalten ist eine erweiterte Vertonung, die auch eine englische Sprachausgabe umfasst.

Somit können die Spielerinnen und Spieler selbst wählen, ob sie bei „Persona 3 Reload“ auf die englischen oder die japanischen Synchronsprecher zurückgreifen.

