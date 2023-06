Flintlock – The Siege of Dawn: Action-Rollenspiel auf 2024 verschoben

Flintlock - The Siege of Dawn:

Das Action-Rollenspiel "Flintlock: The Siege of Dawn" wird etwas länger auf sich warten lassen. A44 Games bringt das Abenteuer erst 2024 auf die Konsolen und den PC.

Ursprünglich hatten der Publisher Kepler Interactive und das Entwicklerstudio A44 Games in diesem Jahr mit der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels „Flintlock: The Siege of Dawn“ geplant, aber sie mussten eine Verschiebung auf das nächste Jahr verkünden.

Mehr Zeit für die beste Erfahrung

„Wir möchten unsere Fans zu der Entwicklung von Flintlock: The Siege of Dawn aktualisieren. Um Flintlock zur absolut besten Erfahrung zu machen, die sie zum Launch sein kann, haben wir die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung des Spiels auf 2024 zu schieben“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. „Wir haben hart daran gearbeitet, um eine einzigartige und sehr detaillierte offene Spielwelt zu erschaffen, die mit aufregenden Kämpfen, belohnenden Erkundungen und einem wahren Sinn für Entdeckung gefüllt ist.“

Im Weiteren möchten die Entwickler eine „besondere Erfahrung“ entwerfen, da man sich in der Verpflichtung sieht den Fans eben genau dies zu bieten. Man bedankt sich für die Unterstützung der Community und möchte sich mit dem beeindruckendsten und unvergesslichsten Spiel revanchieren, das „Flintlock: The Siege of Dawn“ überhaupt sein kann.

„Flintlock: The Siege of Dawn“ erscheint für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. In nicht allzu ferner Zukunft möchten die Entwickler weitere Informationen zu dem Action-Rollenspiel enthüllen.

