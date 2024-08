Persona 3 Reload: Inhalte von Episode Aigis -The Answer vorgestellt – Trailer gewährt Einblicke

Die "Persona"-Reihe erfreut sich nach wie vor riesiger Beliebtheit und erhält in Kürze neue Inhalte. Zu "Episode Aigis -The Answer" von "Persona 3 Reload" liegen neue Informationen und ein Trailer vor.

Anfang des Jahres ist „Persona 3 Reload“ erschienen. Das Spiel ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Schon im März hatte Entwickler Atlus bekannt gegeben, dass es einen dreiteiligen Erweiterungspass geben soll.

Der wohl wichtigste Teil des Expansion-Pass ist „Episode Aigis – The Answer“. Diese Story-Erweiterung erscheint am 10. September 2024 und schließt an die Handlung des Hauptspiels an. Allerdings setzt man die Geschichte aus einer neuen Perspektive fort.

Ihren Namen erhält die Erweiterung nicht zuletzt von der neuen Protagonistin Aigis. Diese kann, genau wie der ursprüngliche Protagonist, durch die Macht der Wild Card mehrere Personas gleichzeitig einsetzen. Nun hat Entwickler Atlus neue Details zum Epilog bekannt gegeben. Auch einen neuen Trailer gibt es zu sehen.

Die neuen Inhalte in Episode Aigis -The Answer

Protagonistin Aigis kann in der Erweiterung die gleichen Theurgie-Skills einsetzen, die die Spieler bereits aus dem Hauptspiel kennen. Es kommen aber noch weitere hinzu, die exklusiv in „Episode Aigis“ verfügbar sind. Mit den sogenannten „verbundenen Episoden“ kommen auch spezielle neue Szenen in das Spiel. Diese werden mit Gegenständen freigeschaltet, die im Abgrund der Zeiten gefunden werden.

In „Episode Aigis – The Answer“ stehen fünf Schwierigkeitsgrade zur Wahl. Die größte Herausforderung bietet „Herzlos“. Durch Übertragung des Speicherstands aus dem Spieldurchgang von „Persona 3 Reload“ können alle Daten aus dem Persona-Kompendium weiter genutzt werden.

Musikalisch gibt es ebenfalls eine Neuerung. Atsushi Kitajoh und Ryota Kozuka haben einen neuen Soundtrack für die Erweiterung komponiert. Dafür wurden die ikonischen Songs aus dem Original neu gemischt und aufgenommen. Auch die Stimmen der Sängerinnen Azumi Takahashi und Lotus Juice sind erneut zu hören.​ Zusätzlich gibt es einige komplett neue Stücke.

Weitere Informationen zu „Persona 3 Reload“ und der Story-Erweiterung „Episode Aigis – The Answer“ finden sich auch auf der offiziellen Webseite. Wer möchte, kann den Erweiterungspass für 34,99 Euro im Playstation Store kaufen.

Nachfolgend ist der neue Trailer eingebettet:

