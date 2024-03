Persona 3 Reload: Expansion Pass angekündigt – The Answer erscheint Ende 2024

Atlus konnte mit seiner beliebten Rollenspielreihe „Persona“ kürzlich einen neuen Meilenstein feiern. Die gesamte Serie konnte sich mittlerweile über 22 Millionen Mal verkaufen. Auch die Neuauflage „Persona 3 Reload“, die am 1. Februar 2024 erschienen ist, konnte innerhalb der ersten Woche über 1 Million Einheiten absetzen.

Und das, obwohl „Persona 3 Reload“ nicht mit allen Inhalten ausgestattet ist, die die Fans aus den alten Versionen des Spiels gewohnt sind. Wie Atlus nun ankündigte, soll das Spiel einen Expansion Pass erhalten, der neuen Content in Wellen ins Spiel bringen soll.

Atlus veröffentlicht von Fans gewünschtes Feature als DLC

Die Spieler übten schon vor dem Release von „Persona 3 Reload“ Kritik daran, dass nicht alle Inhalte aus den vorherigen Versionen enthalten sind. Auf die Frage, ob die Neuauflage nach einiger Zeit in einer erweiterten Edition erscheinen könnte, wie es bei „Persona 4 Golden“ und Persona 5 Royal“ der Fall war, antwortete das Unternehmen, dass man derzeit keine Überarbeitung in dieser Art in Betracht ziehe. „Die Fans können sich darauf verlassen, dass Persona 3 Reload ein komplettes Erlebnis bietet“, so der Production Manager des Spiels, Kazuhisa Wada.

Wie Atlus bei kürzlich stattgefundenen Xbox Partner Preview jedoch ankündigte, soll ein Expansion Pass für „Persona 3 Reload“ erscheinen. Dieser enthält DLCs, die in drei Wellen veröffentlicht werden und ist für Abonnenten des Game Pass Ultimate kostenlos. Der erste DLC des Passes soll bereits am 12. März erscheinen. Dieser fügt Hintergrundmusik aus „Persona 4“ und „Persona 5“ zum Spiel hinzu. Mit der zweiten DLC-Welle, die im Mai veröffentlicht wird, kommen neue Kostüme sowie weitere Musikstücke zu „Persona 3 Reload“.

Im September dann kommt auch der von den Fans oft gewünschte Epilog „The Answer“ ins Spiel. Der Epilog wird den Namen „Episode Aigis“ tragen, denn so wurden die Inhalte in den vorherigen Versionen in Japan genannt. Wie es sich mit weiteren Inhalten sowie noch fehlenden Features aus „Persona 3 FES“ und „Persona 3 Portable“ verhält, wie etwa die weibliche Protagonistin, gab Atlus bislang noch nicht an.

Zu den kommenden Inhalten wurde ein neuer Trailer veröffentlich. Dieser enthält jedoch Spoiler für das Hauptspiel.

Quelle: Atlus, Eurogamer, Kotaku

Weitere Meldungen zu Persona 3 Reload.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren