Bully: In Taiwan für PS5 und Co eingestuft – Was steckt dahinter?

In Taiwan wurde Rockstar Games' Klassiker "Bully" beziehungsweise "Canis Canem Edit" mit einer Alterseinstufung für die PS4, die PS5 und andere Plattformen versehen. Wir verraten euch, warum ihr trotz allem nicht mit einem Remaster oder Remake rechnen solltet.

In den vergangenen Jahren machten immer wieder Gerüchte um einen Nachfolger oder ein mögliches Remaster beziehungsweise Remake zu „Bully“ (hierzulande: „Canis Canem Edit“) die Runde.

Spekulationen, zu denen sich die Entwickler von Rockstar Games in der Vergangenheit nicht äußerten. Wie die Kollegen von Gematsu entdeckten, versah das Rating-Board in Taiwan „Bully“ für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S mit einer Altersfreigabe.

Um erst gar keine falschen Hoffnungen aufkommen zu lassen, sei an dieser Stelle gesagt, dass die Ratings nicht auf ein Remaster oder Remake zu „Bully“ hindeuten.

Altersfreigabe bezieht sich wohl auf GTA+

Stattdessen dürften sich die Altersfreigaben in Taiwan auf eine kürzlich von Rockstar Games vorgenommene Ankündigung beziehen. Wie Rockstar Games Anfang August bekannt gab, wird „Bully“ am morgigen Dienstag, den 20. August 2024 in Rockstar Games‘ Abodienst „GTA+“ aufgenommen und kann von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden.

„Bully“ erschien hierzulande im Jahr 2016 unter dem Namen „Canis Canem Edit“ für die PS4. Die Neuauflage basierte auf dem PS2-Original aus dem Jahr 2006, das in 1080p zu neuem Leben erweckt wurde. Ebenfalls an Bord befanden sich Funktionen wie eine Unterstützung des Trophäen-Features.

„Dieses Spiel wurde von der ursprünglichen PlayStation 2-Version für das PS4-System konvertiert. Deshalb kann es vorkommen, dass sich das Spielerlebnis von der PlayStation 2-Version unterscheidet und manche Features eventuell nicht einwandfrei funktionieren“, heißt es im PlayStation Store weiter.

In „Bully“ beziehungsweise „Canis Canem Edit“ tauschen die Entwickler von Rockstar Games die offenen Städte eines „GTA“ gegen ein ganz neues Setting: Den Schulhof. In der Rolle des pubertierenden Schülers Jimmy Hopkins setzt ihr euch gegen mobbende Mitschüler zur Wehr oder seht euch mit euch schikanierenden Lehrern konfrontiert.

Um euren Schulalltag an der berüchtigten Bullworth Academy zu meistern und die Herzen euer Mitschüler zu erobern, spielt ihr Streiche, tretet Mobbern entgegen und verdeutlicht den anderen Schülern, dass sich diese auf euch verlassen können.

