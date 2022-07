Bully: Fan zeigt, wie das Spiel in Unreal Engine 5 aussehen könnte

Rockstars „Bully“ wurde ursprünglich 2006 für die PlayStation 2 veröffentlicht, kam in den folgenden Jahren jedoch auch für andere Plattformen heraus. Auf einen Nachfolger des Spiels warten die Fans bis jetzt jedoch vergeblich. Dabei soll Rockstar in den letzten Jahren tatsächlich an einem „Bully 2“ gearbeitet haben. Angeblich wurden die Arbeiten jedoch zugunsten von „Red Dead Redemption 2“ und „GTA 6“ wieder eingestellt.

Der YouTube-Kanal „TeaserPlay“ zeigt nun, wie „Bully“ mit der neuesten Engine von Epic Games aussehen könnte. Neben einem Konzept zu einem Remake in der Unreal Engine 5 gibt es zudem auch ein Vergleichsvideo, das das Original und die überarbeitete Version des Spiels vergleicht.

Fan-Trailer zeigt Umgebung und einige Zwischensequenzen

Neben der nachgebauten Bullworth Academy, durch die sich unser Protagonist Jimmy Hopkins bewegt, wurden auch einige Zwischensequenzen aus dem originalen „Bully“ nachgestellt. Besonders die Außenaufnahmen vom Schulgelände sehen wirklich beeindruckend aus. Auf den Gehwegen wird das Wasser reflektiert und alten Gemäuer der Schule strahlen im Sonnenlicht.

Die Charaktermodelle sind ebenfalls gut gestaltet. Allerdings sehen die Bewegungen beim Sprechen ein wenig gruselig aus und die Animationen passen nicht richtig zum Voice Over. Zudem scheint etwas mit der Frisur von Dr. Crabblesnitch nicht zu stimmen, dem Schulleiter von Bullworth Academy. In dem Video von TeaserPlay zucken die Haare am Hinterkopf des gemeinen Lehrers immer wieder hin und her.

Zuletzt flammten die Gerüchte um „Bully“ im letzten Mai wieder auf. Denn der Publisher Take-Two, das Mutterunternehmen von Rockstar, plant, bis 2025 acht Remaster oder Neuauflagen von bereits veröffentlichten Spieleklassikern auf den Markt zu bringen. Titel wurden keine genannt, jedoch könnte sich der Publisher dabei auf die beliebten Hits von Rockstar Games konzentrieren.

