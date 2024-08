Dragon Age The Veilguard: Ausblick auf PS5 Pro? RTX-Trailer zeigt PC-Raytracing

Dragon Age The Veilguard:

"Dragon Age: The Veilguard" hat einen neuen Trailer erhalten. Er widmet sich der PC-Version und stellt auf Basis von Nvidia-Technologien hübsche Raytracing-Effekte vor.

“Dragon Age: The Veilguard” gehört zu den großen Spielen der zweiten Jahreshälfte. Das RPG kommt Ende Oktober in verschiedenen Editionen für Konsolen und PC auf den Markt.

Für die zuletzt genannte Plattform wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der sich speziell einigen Nvidia-Features widmet und nicht zuletzt ein beeindruckendes RTX-Raytracing zeigt. Berechnet werden die Szenen mit einer Grafikkarte der GeForce RTX 40-Serie samt DLSS 3.

Auch die PS5 Pro soll mehr Raytracing bieten

Mit den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X werden derartige Ergebnisse nicht erzielt. Aber wie wir wissen, soll die PS5 Pro vor allem von einem verbesserten Raytracing profitieren, das den PC-Ergebnissen zumindest näherkommt.

Den geleakten Unterlagen der Upgrade-Konsole zufolge verwendet Sony eine „leistungsfähigere Raytracing-Architektur“, bei der die Geschwindigkeit das Dreifache dessen entsprechen soll, was die Basis-PS5 zu bieten hat. Zwischenzeitlich tauchte gar eine Liste auf, die auf verschiedene Raytracing-Systeme verweist, aber nicht bestätigt ist.

Ebenfalls scheint in der PS5 Pro eine mit DLSS vergleichbare Funktion zum Einsatz kommen. Der Upscaler „PlayStation Spectral Resolution“ (PSSR) werde ähnliche Resultate und Auflösungsmultiplikatoren erzielen, hieß es im Mai.

Wie nah die neue Konsole, die weiterhin unangekündigt ist, an das folgende Ergebnis kommt, bleibt abzuwarten. Gegenüber dem Basis-Modell dürften sich allerdings sichtbare Verbesserungen ergeben.

Die Veröffentlichung von “Dragon Age: The Veilguard” ist für den 31. Oktober 2024 vorgesehen. Der Launch erfolgt in mehreren Optionen. Dazu gehören neben der Standardversion (unter anderem auf Disk) auch eine Deluxe- und eine Collector’s Edition. Mehr dazu erfahrt ihr in den folgenden Artikeln:

Nach den Gamescom-Enthüllungen geht es weiter: In der Woche ab dem 26. August 2024 stehen die Gefährten und ihre individuellen Geschichten im Mittelpunkt. Am 30. August 2024 haben Fans die Gelegenheit, im Entwickler-Discord an einem Q&A teilzunehmen.

Ab dem 3. September 2024 startet die exklusive Berichterstattung von IGN First, die voraussichtlich eine Reihe von Videos umfasst. Weitere Enthüllungen zu „Dragon Age: The Veilguard“ sind für September und darüber hinaus geplant.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren