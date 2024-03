PS5 Pro: DLSS-Funktion soll Aufwertung von 1080p auf 4K ermöglichen

Die PS5 Pro ist aktuell in aller Munde. Inzwischen hat Digital Foundry ein weiteres Detail zum Mid-Gen-Upgrade enthüllt, das vor allem das Upscaling auf 4K für bisherige PS5-Spiele ermöglichen soll.

In den letzten Tagen machten vermehrt Berichte zu der PlayStation 5 Pro die Runde. Unter anderem waren die vermeintlichen Spezifikationen geleakt, die ein deutliches Leistungsplus gegenüber der bisherigen PlayStation 5-Version bestätigen. Nun haben die Kollegen von Digital Foundry das nächste Kapitel aufgeschlagen.

Ältere PS5-Spiele könnten einen Patch erhalten

Laut einem neuen Bericht hat Digital Foundry eine Entwicklerdokumentation zu Gesicht bekommen, die mit den Spezifikationen übereinstimmt, die man bereits mit eigenen Quellen bestätigt hatte. Demnach soll Sony für die PlayStation 5 Pro auch ein DLSS-Äquivalent in der Hinterhand haben, mit der man per Upscaling 1080p-Spiele auf 4K bringen wird. Dies soll auch abwärtskompatibel mit bereits existierenden PS5-Spielen sein und via Patches umgesetzt werden können.

Der Upscaler „PlayStation Spectral Resolution“ (PSSR) soll ähnliche Resultate und Auflösungsmultiplikatoren wie Nvidia DLSS erzielen. Demnach soll ein Spiel, das intern auf 1080p gerendert wird, auf ein überzeugendes 4K-Bild aufgewertet werden. Des Weiteren soll PSSR lediglich 250 Megabyte des Arbeitsspeichers benötigen.

Dies sollte kein sonderliches Problem darstellen, da die PlayStation 5 Pro laut Digital Foundry zusätzliche 1,2 Gigabyte Arbeitsspeicher für Spiele bieten wird. Des Weiteren könnten vor allem Spiele profitieren, die auf der PlayStation 5 unter Bildqualitätsproblemen leidet.

Vor allem für Spiele mit schlechter Bildqualität interessant

Wie Digital Foundrys Richard Leadbetter beschreibt, könnten alle Spiele von PSSR profitieren, auch wenn sie auf älteren Entwicklungsumgebungen (SDKs) basieren. Dies steht im Gegensatz zu den „Back Compat Plus“-Funktionen, die PlayStation 4-Spiele auf der aktuellen Konsole spielbar machen. Dafür mussten die Spiele vorher auf modern SDKs laufen. Für die existierenden PS5-Spiele müsste man die SDK zumindest nicht aktualisieren.

Es sollte klar sein, dass nicht alle Spiele volle Upgrades auf die PlayStation 5 Pro erhalten. Doch mit einem einzigen Patch könnten die Entwickler zumindest das PSSR unterstützen.

Des Weiteren hat Digital Foundry noch einmal herausgestellt, dass die PlayStation 5 Pro von höheren Framerates, verbesserter Bildqualität und erweiterten Raytracing-Funktionen profitieren wird. Somit könnte dieses Mid-Gen-Upgrade der Sony-Konsole noch stärker als die PlayStation 4 Pro für ein Nischenpublikum gedacht sein.

Dementsprechend bleibt abzuwarten, wann Sony Interactive Entertainment die neue Konsolenversion offiziell ankündigt. Dann sollten wir spätestens einen genauen Eindruck davon erhalten, was die PS5 Pro zu bieten haben und für welche Spieler sich das Upgrade lohnen wird. Sobald entsprechende Details enthüllt werden, lassen wir euch umgehend davon wissen.

