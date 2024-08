GreedFall 2: Gameplay-Overview zeigt das heiß diskutierte Kampfsystem, Diplomatie & die Welt

In wenigen Wochen startet Spiders Rollenspiel "GreedFall 2: The Dying World" auf dem PC in den Early-Access. Im Rahmen der Future Game Show 2024 präsentierten die Entwickler einen Gameplay-Overview, in dem ausgewählte Aspekte des Rollenspiels beleuchtet werden.

Neben dem Opening Night Live 2024-Event fand in dieser Woche auch die Future Game Show 2024 statt, auf der ausgewählte Entwickler ihre nächsten Projekte vorstellten.

Mit von der Partie war das französische Studios Spiders. Dieses präsentierte einen vier Minuten langen Gameplay-Overview zum kommenden Rollenspiel „GreedFall 2: The Dying World“. In der Präsentation dürfen wir unter anderem einen Blick auf das Kampfsystem werfen, das nach seiner Ankündigung für Diskussionen sorgte.

Im Gegensatz zum originalen „GreedFall“ wartet dieses Mal nämlich ein strategisches und rundenbasiertes Kampfsystem im Stil der älteren „Dragon Age“-Abenteuer. Zu den weiteren Elementen, die in dem Gameplay-Overview zu sehen sind, gehören die Diplomatie, ausgewählte Charaktere und die Spielwelt an sich.

Early Access auf dem PC startet in Kürze

Vor dem Release der Vollversion setzen die Macher von Spiders auf eine Early Access-Phase. Der Early Access startet auf dem PC am 24. September 2024 und umfasst zunächst den Anfang von „GreedFall 2: The Dying World“.

So erhalten die Spieler Zugriff auf den Charakter-Editor und können mit Teer Fradee, Thynia oder Uxantis drei Gebiete erkunden. Ebenfalls zum Early Access-Start enthalten sind frühe Gefährten, regionale Quests, Dungeons und mehr.

In den Monaten nach dem Start soll die Early Access-Version des Rollenspiels mit diversen Content-Updates unterstützt werden. Die besagten Updates umfassen neben weiteren Inhalten auch Features wie beispielsweise einen Foto-Modus.

Laut Spiders wird die Early Access-Version unter dem Strich knapp 30 Prozent der Inhalte bieten, die in der Version 1.0 auf uns warten. Weitere Details zum Early Access auf dem PC und die Content-Roadmap findet ihr hier.

RPG erscheint auch für die Konsolen

Auch wenn die Early Access-Fassung wieder einmal der Community auf dem PC vorbehalten ist, gehen Konsolenspieler bei der Vollversion nicht leer aus. Stattdessen erscheint „GreedFall 2: The Dying World“ im Laufe des Jahres 2025 für den PC sowie die aktuellen Konsolen Xbox Series X/S und PS5.

Wir schlüpfen in „GreedFall 2: The Dying World“ in die Rolle eines Teer Fradee-Eingeborenen. Der Protagonist wird entführt und gegen seinen Willen auf den Kontinent Gacane gebracht. In eurer neuen Zwangsheimat steht ihr vor der Aufgabe, zu einem „Doneigada“, einer Art Weisen, zu werden und einen Despoten in die Schranken zu weisen.

„Sie sind unsere Vergangenheit und Zukunft. Die Weisen, deren Aufgabe es ist, unseren Clan und unser Land zu schützen. Gewalt sollte immer das letzte Mittel sein. Doch über wie viele Resorts verfügen wir noch?“, heißt es zur Handlung weiter.

