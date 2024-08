Terminator Zero: Netflix veröffentlicht blutigen Trailer zur Anime-Serie

Terminator Zero:

Mit einem ebenso neuen wie blutigen Trailer stimmt Netflix die wartenden Fans auf den baldigen Start von "Terminator Zero" ein.

Der Countdown bis zum offiziellen Start der neuen Animationsserie beim Streaming-Dienst Netflix tickt kontinuierlich. In wenigen Tagen geht es endlich los, die restliche Wartezeit soll der just veröffentlichte Trailer vertreiben. Dieser hat es gleich aus mehreren Gründen in sich.

Worum geht es in Terminator Zero?

Showrunner Mattson Tomlin hat sich für „Terminator Zero“ das ambitionierte Ziel gesetzt, eine völlig eigenständige und unverbrauchte Geschichte im Terminator-Universum zu erzählen, ohne dabei die Kontinuität der bisher veröffentlichten Filme zu ignorieren. Demnach muss er einige wichtige Charaktere, Ereignisse und andere Dinge beachten, um den Fans nicht zu sehr auf die Füße zu treten.

Die Story der Animationsserie „Terminator Zero“ spielt größtenteils im Japan des Jahres 1997 und somit genau in der Zeit, in der die KI namens Skynet ein eigenes Bewusstsein entwickelt und sich gegen die Menschen auflehnt.

Wie schon in den Filmen wird auch diesmal ein Mensch auf Zeitreise geschickt: Ein Soldat soll den Wissenschaftler Malcolm Lee beschützen, der mithilfe eines eigenen KI-Systems die Menschheit unterstützen will. Die erste Staffel der Netflix-Serie soll übrigens insgesamt acht Episoden umfassen. Einen weiteren Vorgeschmack auf die mitunter recht brutalen sowie blutigen Ereignisse gewährt der just veröffentlichte Trailer.

Wann ist Terminator Zero bei Netflix zu sehen?

Der offizielle Startschuss für „Terminator Zero“ fällt am 29. August 2024 exklusiv beim Streaming-Dienst Netflix. Alle acht Episoden der ersten Staffel werden auf einen Schlag zur Verfügung stehen, die Fans müssen daher auf den (vorläufigen) Abschluss der Story nicht wochenlang warten.

Bei der von Skydance sowie dem Animationsstudio Production I.G. („Psycho-Pass“) produzierten Serie sind im Original übrigens einige bekannten Hollywood-Stars zu hören. Timothy Olyphant („Deadwood“) leiht seine Stimme dem Terminator. Ebenfalls mit dabei sind Rosario Dawson („Star Wars Ahsoka“) und Sonoya Mizuno („La La Land“).

