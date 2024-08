Tomb Raider: The Legend of Lara Croft zeigt sich im ersten Trailer – Premiere schon bald

Um die Vorfreude der Fans weiter anzufachen, gibt es jetzt endlich den ersten ausführlichen Trailer zur Netflix-Serie "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" zu sehen.

Es ist seit geraumer Zeit bekannt, dass sich neben der Live Action-Serie von Amazon auch eine Animationsserie aus dem Hause Netflix in der Produktion befindet. Erst vor kurzem hatte der Streaming-Dienst den konkreten Starttermin für „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ enthüllt. Ein echter Trailer stand allerdings aus – bis jetzt.

Worum geht es in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft?

Die Story der Animationsserie unter dem Banner von Netflix ist zeitlich nach der sogenannten Survivor-Trilogie angesiedelt, die vor einigen Jahren mit dem Action-Adventure „Shadow of the Tomb Raider“ ihren Abschluss gefunden hatte. Damit wird die Serie eine Lücke in der Hintergrundgeschichte von Lara Croft schließen. Bisher war nämlich nicht genauer bekannt, was mit der Abenteurerin zwischen der erwähnten Trilogie und den alten Spielen geschehen ist.

Zumindest ein Charakter aus der Reboot-Trilogie wird übrigens auch in „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ zu sehen sein. Es handelt sich dabei um Jonah, mit dem Lara so einige Abenteuer erlebt hat.

In der englischen Originalversion leiht Schauspielerin Hayley Atwell ihre Stimme der ikonischen Heldin. Vor allem Marvel-Fans dürften sie noch bestens kennen: Sie war in mehreren MCU-Filmen als Peggy Carter zu sehen. Jonah wird hingegen von Earl Baylon („Final Fantasy 7: Rebirth“) gesprochen.

Als Regisseurin der Serie fungiert teilweise Joey Soloway, die sich unter anderem mit „Transparent“ einen Namen in Hollywood gemacht hat.

Ab sofort steht der erste ausführliche Trailer der Netflix-Serie von Tomb Raider bereit, den sich kein Fan entgehen lassen sollte:

Wann startet Tomb Raider: The Legend of Lara Croft?

Aktuellen Planungen zufolge fällt der Startschuss für „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ bereits am 10. Oktober 2024 exklusiv bei Netflix. Leider ist auch weiterhin nicht bekannt, wie viele Episoden die erste Staffel der Animationsserie umfassen wird.

Auch zu deren Veröffentlichungsrhythmus hat sich der Streaming-Dienst bisher nicht geäußert. Allerdings ist es relativ wahrscheinlich, dass sämtliche Episoden auf einen Schlag zur Verfügung stehen werden.

