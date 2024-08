Visions of Mana: Testwertungen – Ein reizvolles JRPG mit Schwächen

Visions of Mana:

Die Testwertungen zu "Visions of Mana" sind da! Findet jetzt heraus, ob das nostalgische JRPG die Tester aus aller Welt überzeugen kann.

Am bevorstehenden Donnerstag – ein Tag vor Ubisofts „Star Wars Outlaws“ – kommt „Visions of Mana“ heraus. Ob das japanische Rollenspiel von Square Enix die internationale Presse überzeugen kann, erfahrt ihr in diesem Artikel.

35 Testwertungen sind aktuell auf Metacritic verfügbar. Knapp über die Hälfte davon fällt positiv aus, der Rest ist dem neutralen Bereich zuzuordnen. Das Ergebnis davon ist ein Metascore in Höhe von 76 Punkten.

Spaßiges Kampfsystem, während es der Story an Tiefe fehlt

Voll überzeugt ist GamersRD, die auf 90 Punkte kommen: „Visions of Mana ist jetzt eine halboffene Welt, was eine Verbesserung gegenüber früheren Versionen darstellt. Die Handlung ist einfach, aber reizvoll. Das Kampfsystem und die Anpassung sind die wertvollsten Features. Es kann kleinere Probleme haben, aber nichts, was das Abenteuer verderben würde.“

PSX Brasil ist ebenfalls zufrieden und vergibt 85 Punkte: „Ein ausgezeichnetes JRPG und die reinste Definition eines komfortablen Spiels. Es hat ein funktionelles und recht unterhaltsames Gameplay und eine einfache, aber zum Nachdenken anregende Geschichte, die sehr gut umgesetzt ist. All dies macht es mit Leichtigkeit zu einem der besten Spiele der Serie bisher.“

Eine weitere positive Wertung (80 Punkte) stammt von God is a Geek: „Ein unterhaltsames Abenteuer, das nicht an die Grenzen stößt, aber als solider Einstieg in die Serie für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen geeignet ist.“

Für nur 73 Punkte reichte es bei INVEN: „Präsentiert zwar eine fantastische Welt, die mit leuchtenden Farben zum Leben erweckt wird, aber der Mangel an Tiefe der Geschichte macht es schwierig, vollständig in das Spiel einzutauchen, und das langsame Kampftempo und die sich wiederholenden Sequenzen bis zur Mitte des Spiels sind ein Nachteil. Trotz dieser Probleme wird das Spiel durch seine charmanten Charaktere zusammengehalten, die einen bis zum Ende fesseln.“

Von Push Square gibt es 70 Punkte: „Als nostalgische Neuauflage des klassischen Mana-Abenteuers ist Visions of Mana grundsolide – aber es kämpft darum, mehr zu sein als eine Erinnerung daran, wie magisch diese alten RPGs sein konnten. Wenn man über die eintönige Geschichte und die tragisch blassen Charaktere des Spiels hinwegsehen kann, liegt die Essenz eines Ausflugs der alten Schule in der Erkundung wunderbarer Umgebungen und in den Kämpfen gegen stämmige Bossmonster.“

Alle Testwertungen in der Übersicht

Hier seht ihr alle bisher eingereichten Testwertungen aufgelistet:

Positiv

Player 2 – 91

GamersRD – 90

RPG Fan – 87

PSX Brasil – 85

Noisy Pixel – 85

PlayStation Universe – 85

Checkpoint Gaming – 85

God is a Geek – 80

IGN – 80

GAMINGbible – 80

Hardcore Gamer – 80

Siliconera – 80

IGN Italia – 80

Multiplayer.it – 80

GAMES.CH – 77

The Games Machine – 76

Press Start Australia – 75

Wccftech – 75

MMORPG.com – 75

Neutral

INVEN – 73

GamePro – 73

CGMagazine – 70

Push Square – 70

But Why Tho? – 70

PlaySense – 70

TheGamer – 70

Digital Trends – 70

Gaming Age – 70

Twinfinite – 70

IGN Benelux – 70

SpazioGames – 69

Voxel – 65

GameSpot – 50

Negativ

Keine

Seid ihr überzeugt, dann könnt ihr euch „Visions of Mana“ ab dem kommenden Donnerstag kaufen. Das charmante Rollenspiel erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Zahlen müsst ihr 69,99 Euro. PC-Spieler kriegen das Game auf Steam zehn Euro günstiger.

Weitere Meldungen zu Visions of Mana.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren