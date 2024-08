Visions of Mana: Details zur Story, neue Charaktere & mehr – Der finale Trailer vor dem Launch

Nach mehr als 15 Jahren erscheint mit „Visions of Mana“ in diesem Monat endlich ein neuer Hauptableger der langlebigen „Mana“-Serie. Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellte Square Enix den finalen Trailer zur Ansicht bereit.

Der neue Trailer zu „Visions of Mana“ bringt es auf eine Laufzeit von mehr als zwei Minuten und geht zum einen auf die Geschichte des Rollenspiels ein. Des Weiteren präsentiert uns der Trailer einen Teil der Charaktere, auf die wir im Laufe des Fantasy-Abenteuers treffen.

Eindrücke aus der Spielwelt und dem Kampfsystem dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Die abenteuerliche Reise zum Mana-Baum

Die Geschichte von „Visions of Mana“ beginnt in dem Feuerdorf Tianeea, das sich auf die Ankunft einer Fee und die Benennung eines sogenannten „Almosengebers“ vorbereitet. In der Welt des Rollenspiels werden alle vier Jahre Almosengeber ausgewählt, die zum Mana-Baum reisen und den Fluss der Mana-Kraft erneuern, indem sie ihre Seelen anbieten.

Der Protagonist Val, ein Seelenwächter, begleitet die ausgewählte Almosengeberin Hinna, um für eine sichere Pilgerreise zum legendären Mana-Baum zu sorgen.

„Am Tag der Ankunft der Fee bringt Val, der neue Seelenwächter, seine Kindheitsfreundin Hinna zum Festival mit. Während die Sonne untergeht, warten alle Zuschauer mit angehaltenem Atem und hoffen, als Almosengeber ausgewählt zu werden. Die Fee steigt schließlich vor Hinna herab und ernennt sie zum Almosengeber des Feuers“, so Square Enix weiter.

Die Dorfbewohner verabschieden sich von beiden und beten für ihren Erfolg, während sich das ungleiche Duo auf eine abenteuerliche Reise begibt, auf der bald mehr als nur die Erneuerung der Mana-Kraft auf dem Spiel steht.

Eine Reihe bleibt sich spielerisch treu

Wie die verantwortlichen Entwickler der Ouka Studios in der offiziellen Ankündigung betonten, bleibt „Visions of Mana“ der Reihe spielerisch treu und setzt auf ein Echtzeitkampfsystem. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Fähigkeiten setzen sich Val und seine Begleiter in den zahlreichen Kämpfen gegen ihre Widersacher zur Wehr.

Des Weiteren versprechen die Entwickler, dass ihr die Umgebungen der halboffenen Areale im Kampf strategisch zu eurem Vorteil nutzen könnt. Gleichzeitig warten in den Gebieten diverse Geheimnisse darauf, von euch entdeckt zu werden. Auch euer Erkundungsdrang kommt in Square Enix‘ neuem Rollenspiel also nicht zu kurz.

„Visions of Mana“ erscheint am 29. August 2024 für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine kostenlose Demo.

