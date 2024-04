Visions of Mana: Entwickler beantworten die Frage nach einem Coop-Modus zum Launch

Zu den tragenden Features diverser "Mana"-Abenteuer gehörte die kooperative Mehrspieler-Komponente. Doch wie sieht das Ganze in "Visions of Mana" aus? Der Produzent Masaru Oyamada klärt uns auf.

Mit „Visions of Mana“ kehrt die legendäre Rollenspielserie im Sommer dieses Jahres auf den PC und die Konsolen zurück. Zu den wichtigsten Features diverser Serienableger gehörte in der Vergangenheit der kooperative Mehrspieler-Modus.

Offen blieb bislang die Frage, ob es sich bei „Visions of Mana“ um eine reine Einzelspielererfahrung handelt oder ob wir mit einem Coop-Modus rechnen dürfen. Dieser Frage stellte sich im Interview mit den Kollegen von PC Gamer der für das Rollenspiel verantwortliche Produzent Masaru Oyamada.

In dem Interview betonte Oyamada, dass „der Coop-Modus von Klassikern wie Secret of Mana wirklich herausragte und einen starken Eindruck hinterließ“. Trotz allem werden wir zum Launch von „Visions of Mana“ in diesem Sommer auf eine kooperative Komponente verzichten müssen.

Das sprach gegen den Coop-Modus

Demnach dachte das Team auch bei „Visions of Mana“ über einen kooperativen Multiplayer nach, entschied sich im Endeffekt jedoch erst einmal gegen dieses Feature. Oyamada dazu: „Als wir dieses Spiel intern vorschlugen und diskutierten, was es sein sollte, diskutierten wir tatsächlich darüber, ob wir eine solche Funktion integrieren sollten.“

„Während sich die Dinge intern weiterentwickelten, diskutierten wir über die verschiedenen Dinge, die man im Mehrspieler-Modus tun kann. Aber auch über einige Herausforderungen, die ein Mehrspieler-Modus mit sich bringt“, ergänzte der Produzent. „Die Anwesenheit mehrerer Spieler könnte sich auch auf die Gesamtgestaltung des Spielfelds und das Tempo des Spielerlebnisses auswirken.“

„Wenn ich jedoch an die Serie denke und in die Zukunft schaue, schätze ich es wirklich und erinnere mich gern daran, wie ich mit meinen Freunden ein einziges Abenteuer erleben und gemeinsam Dinge klären konnte“, kommentierte Oyamada seine Erfahrungen mit der „Mana“-Serie.

Feature könnte nach dem Release nachgereicht werden

Komplett abschreiben sollten wir einen möglichen Coop für „Visions of Mana“ jedoch nicht. Wie der Produzent des Rollenspiels ausführte, besteht nämlich durchaus die Möglichkeit, dass diese Funktion nach dem Release nachgereicht wird. Spruchreif sei diesbezüglich aber noch nichts.

„Ich weiß, wie diese Erfahrung aussieht, und ich möchte darüber nachdenken, solche Funktionen in Zukunft implementieren zu können“, so Oyamada weiter.

Unklar ist weiterhin, wann „Visions of Mana“ im Endeffekt für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint. So spricht Square Enix weiterhin nur von einer geplanten Veröffentlichung im Laufe des Sommers. Im neusten „Mana“-Abenteuer schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Val.

Val lebt in einem Dorf, das alle vier Jahre von Feen besucht wird, die auf der Suche nach sogenannten Almosen sind. Bei den Almosen haben wir es mit Auserwählten zu tun, die dazu auserkoren wurden, zum Baum der Mana zu reisen, der über den vitalen Fluss der Mana in der Welt wacht.

„Doch als die Nacht hereinbricht, erstrahlt der Himmel in funkelnden Lichtern und die Fee wählt sie als Alm. Mit den Segnungen seines Dorfes begibt sich Val auf eine Reise, um seine Freundin als Seelenwächterin zum Baum des Manas zu begleiten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

