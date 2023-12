Visions of Mana: Erste Details zum Gameplay, der Spielwelt und der Geschichte

Zu den Überraschungen der diesjährigen The Game Awards gehörte sicherlich die offizielle Ankündigung von „Visions of Mana“, dem ersten vollwertigen Serienableger seit mehr als 15 Jahren.

Ergänzend zur Ankündigung des Rollenspiels lieferte uns Square Enix über die offizielle Website die ersten Details zu „Visions of Mana“. Zur Handlung führte das Unternehmen aus, dass wir in die Rolle von Val schlüpfen, einem neugierigen und sorglosen jungen Mann, der im Feuerdorf Tianeea aufgewachsen ist.

„Einmal alle vier Jahre besucht die Fee Regionen der Welt, um Almosen auszuwählen. Menschen, die dazu bestimmt sind, zum Baum der Mana zu reisen, der über den vitalen Fluss der Mana in der Welt wacht. Val lädt seine Freundin aus Kindertagen zu einem Fest ein, um den Besucher willkommen zu heißen“, so die Beschreibung der Handlung weiter.

„Doch als die Nacht hereinbricht, erstrahlt der Himmel in funkelnden Lichtern und die Fee wählt sie als Alm. Mit den Segnungen seines Dorfes begibt sich Val auf eine Reise, um seine Freundin als Seelenwächterin zum Baum des Manas zu begleiten.“

Entwickler sprechen von einer Semi-Open-World

Im spielerischen Bereich wird sich „Visions of Mana“ an seinen diversen Vorgängern orientieren. Laut Square Enix finden die gruppenbasierten Kämpfe in Echtzeit statt und bieten zahlreiche strategische Möglichkeiten. Unter anderem wird es in den Kämpfen darum gehen, die Umgebung genau im Auge zu behalten und zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Bezüglich der Umgebungen und der Spielwelt wurde ergänzt, dass eine Semi-Open-World geboten wird, die zum Erkunden einlädt: „Eure Reise in Visions of Mana führt euch über ein weitläufiges, halboffenes Feld, das ihr problemlos erkunden könnt. Die Themen der Serie, die Natur und die elementaren Aspekte des Manas, werden durch die atemberaubend detaillierten Umgebungen und lebendigen, farbenfrohen Grafiken eingefangen.“

Abschließend versprach Square Enix, dass die Gebiete von „Visions of Mana“ voller Geheimnisse und Feinden stecken, die es zu bekämpfen gilt. Darunter Klassikern wie den Rabites bis hin zu brandneuen Monstern.

An der Entwicklung von „Visions of Mana“ sind diverse kreative Köpfe beteiligt, die in der Vergangenheit federführend für die „Mana“-Reihe verantwortlich waren. Als Produzent fungiert beispielsweise Masaru Oyamada („Secret of Mana“, „Trials of Mana“), während Airi Yoshioka („Dawn of Mana“, „Children of Mana“) für das Design der Monster verantwortlich ist.

„Visions of Mana“ erscheint 2024 für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S.

