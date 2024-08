Call of Duty Warzone: Verdansk kehrt zurück und bekommt Unterstützung von Area 99

Während “Black Ops 6" in diesem Jahr ins Rennen geschickt wird, lässt die neue Version von "Call of Duty: Warzone" etwas länger auf sich warten. Es stehen große Änderungen auf dem Programm und auch in die Vergangenheit geht es.

Activision bereitet sich auf die Veröffentlichung von “Call of Duty: Black Ops 6” vor. Im Vorfeld findet eine Beta statt, die in zwei Phasen zu Probegefechten einlädt. Im Rahmen des jüngsten “Call of Duty NEXT”-Events wurden ebenfalls Informationen zur Zukunft von “Warzone” genannt.

Fans von “Call of Duty: Warzone” dürfen sich demnach auf eine Rückkehr der legendären Verdansk-Karte freuen. Nach monatelangen Gerüchten hat Activision bestätigt, dass die Karte im Frühjahr 2025 wieder spielbar sein wird.

Klassische Karte kommt nicht im Original zurück

Verdansk, das 2020 im Zuge der ersten “Warzone”-Veröffentlichung und des Lockdowns erschien, feiert damit zum fünften Jahrestag von “Warzone” ein Comeback. Der Launch erfolgt im Frühjahr 2025.

“In Frühjahr feiern wir unglaubliche fünf Jahre Warzone. Im Namen aller, die jeden Tag daran arbeiten, das Warzone-Erlebnis zum Leben zu erwecken, danken wir euch fürs Spielen. Es fühlt sich nur richtig an, dass wir zur Feier dieses Meilensteins zu unseren Wurzeln zurückkehren müssen“, so Stephanie Snowden, Senior Director of Studio Communications.

Die Rückkehr von Verdansk bietet den Spielern die Gelegenheit, das klassische Battle-Royale-Gebiet erneut zu erleben. Wie stark die Karte verändert sein wird, bleibt jedoch unklar.

Amos Hodge, Associate Creative Director bei Raven Studios, deutete jedoch schon 2021 an, dass die ursprüngliche Form der Karte nicht zurückkehren wird: “Die Spieler wissen es nicht, aber das heutige Verdansk werden sie nie wieder in diesem Zustand spielen. Das heutige Verdansk ist weg und kommt nicht zurück.”

Run it back. Verdansk will return to Call of Duty #Warzone in 2025 #CODNext pic.twitter.com/Y70gnYl2If — Call of Duty (@CallofDuty) August 28, 2024

Area 99 gesellt sich in Warzone hinzu

Zusätzlich zur Rückkehr von Verdansk wird die neue Resurgence-Karte Area 99 eingeführt. Sie spielt an einem Ort, der als „Geburtsort von Nuketown“ bezeichnet wird. Die Map wird über zehn Points of Interest verfügen, darunter der zentrale Reaktor und Orte wie Nuketown Shipping. Fans von Nuketown können sich also auf eine vielversprechende Weiterentwicklung des Schauplatzes einstellen.

Welcome to Area 99, the birthplace of Nuketown and Treyarch's new Resurgence map for Warzone, dropping in Season 1. pic.twitter.com/n0k6ApeJRF — Treyarch Studios (@Treyarch) August 28, 2024

„Nuketown“ ist eine wiederkehrende Karte der “Call of Duty”-Reihe, die an eine nukleare Testanlage erinnert und seit ihrem ersten Auftauchen zu den beliebtesten Maps des Spiels gehört. Die Kombination aus klassischem Design und neuen Herausforderungen in Area 99 dürfte viele Spieler durchaus ansprechen.

“Call of Duty: Black Ops 6” erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Game Pass-Nutzer erhalten ab dem ersten Tag Zugang.

