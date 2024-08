PLAY3.DE fragt:  Was spielt ihr am Wochenende?

Wir wollen wieder einmal von euch wissen, wie ihr euch die freien Tage vertreibt. Dafür gibt es natürlich auch ein paar Tipps, was am Wochenende auf den verschiedenen Plattformen so los ist.

Rollenspielfreunde können sich das gerade frisch erschienene „Visions of Mana“ anschauen. Der Titel ist am Donnerstag für PS5, PS4, Xbox Series X|S und den PC erschienen. „Visions of Mana“ markiert die Rückkehr der beliebten „Mana“-Reihe und dreht sich um Val und Hina, die Freunde aus Kindheitstagen sind, sowie ein heiliges Schwert. Das Spiel ist zwar gerade erst erschienen, hat seinen Entwicklern von den Ouka Studios aber anscheinend kein Glück gebracht. Laut einem Bericht soll Ouka angeblich vor dem Aus stehen.

Auch vor dem kommenden Wochenende ist wieder einmal ein neuer Sale im PlayStation Store gestartet. Dieser bietet euch eine breite Auswahl an Games, von „Crusader Kings 3“ zu „Star Wars Jedi: Survivor“. Weitere reduzierte Titel sind etwa „Assetto Corsa Competizione“, „Life is Strange: True Colors“ oder auch das Anime-Rollenspiel „Scarlet Nexus“.

Der aktuelle Sale läuft noch bis zum 12. September. Eine weitere Aktion mit reduzierten Preisen ist der Indie-Sale, der bereits in der letzten Woche angelaufen ist.

Bei Steam gibt es an diesem Wochenende eine kleine Aktion für alle Fans von „Harry Potter“. WB Games bietet „Hogwarts Legacy“ sowie die „LEGO Harry Potter“-Spiele vergünstigt an. Zudem können sich Spieler in den nächsten Tagen ein paar weitere Schnäppchen sichern. So ist etwa das Koop-Spiel „It Takes Two“ noch bis zum 12. September um 70 Prozent im Preis gesenkt. Auch das „The Escapists“-Franchise ist für wenige Tage günstiger zu haben.

Abonnenten des Xbox Game Pass können nun auf alle August-Spiele des Dienstes zugreifen. Zuletzt wurden „Atlas Fallen“ und „Core Keeper“ zum Game Pass hinzugefügt. Am 3. September winkt dann mit „Star Trucker“ das erste September-Spiel des Abonnements.

