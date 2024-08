Visions of Mana: Überwindet das Schicksal – neues JRPG von Square Enix ist da

Visions of Mana:

Square Enix hat heute mit "Visions of Mana" ein neues JRPG für Konsolen und PC veröffentlicht. Dazu hat der Publisher einen Launch-Trailer hochgeladen.

Am heutigen Donnerstag ist „Visions of Mana“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC erschienen. Die Konsolenversionen werden zum Preis von 69,99 Euro angeboten, während die PC-Fassung 59,99 Euro kostet.

Neben einer Standard-Version gibt es außerdem eine Digital Deluxe Edition. Hier ist zusätzlich ein Soundtrack- und ein Kostüm-Set enthalten. Der Preis dafür beträgt auf PlayStation und Xbox 89,99 Euro, auf dem PC 79,99 Euro.

Um der heutigen Veröffentlichung noch einmal Aufmerksamkeit zu verleihen, hat Publisher Square Enix einen Launch-Trailer veröffentlicht.

Die internationalen Testwertungen sind bereits vorgestern eingetroffen. Daraus resultierte ein Metascore in Höhe von 75 Punkten, womit es das JRPG gerade so in den grünen Bereich schaffte.

Falls ihr noch unsicher seid, ob „Visions of Mana“ etwas für euch ist, könnt ihr euch eine Demo herunterladen. Hier dürft ihr ein paar Stunden in der zauberhaften, bunten Spielwelt verbringen. Lernt die Charaktere kennen und gewöhnt euch an das Kampfsystem.

Es handelt sich hierbei um den bisher umfangreichsten Ableger der „Mana“-Reihe. Somit könnt ihr euch auf über 50 Stunden Spielzeit einstellen – vorausgesetzt, ihr wollt über die Story hinaus alles erledigen.

Darum dreht sich die Handlung: Ihr steuert den jungen Helden Val, der seine Kindheitsfreundin Hinna zum Baum des Manas begleitet. Gemeinsam mit anderen Gefährten muss er dabei zahlreiche Bedrohungen überwinden. Im Laufe ihrer Reise fängt die Gruppe an, die Wahrheit über die Welt zu erkennen. Dabei stellt sich die Frage, ob man wirklich dazu gezwungen ist, sein Schicksal anzunehmen.

Wer lieber Science-Fiction-Abenteuer bevorzugt, muss nur bis zum morgigen Freitag warten. Dann erscheint Ubisofts „Star Wars Outlaws„, das euch die weit entfernte Galaxie unsicher machen lässt.

