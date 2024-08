Life is Strange Double Exposure: Macher ist „neugierig“ wegen Max und wird selbst zocken

Life is Strange Double Exposure:

Auch der Director des ersten "Life is Strange"-Teils freut sich auf den bald erscheinenden Ableger. Wegen der Rückkehr von Max ist er schon ganz neugierig.

Wie der erste Trailer zu „Life is Strange: Double Exposure“ bestätigte, wird Max Caulfield zurückkehren. Seine Gedanken dazu teilte jetzt Original-Director Michel Koch. Im Jahr 2015 war er als Director am ersten Teil der erzählerischen Abenteuerreihe beteiligt. Das Videospielmagazin GamesRadar+ hatte die Gelegenheit, mit ihm auf der gamescom 2024 ein kurzes Interview zu führen.

„Ich bin neugierig darauf. Ich werde das Spiel auf jeden Fall spielen, wenn es veröffentlicht wird, und ich habe mir den Trailer angesehen und habe einige Ideen, wohin sie gehen, aber ich bin wirklich nicht sicher“, erklärt er.

Also, ja, ich würde sagen, es ist aufregend, auch wenn es ein bisschen seltsam sein kann. Michel Kochs Einschätzung des kommenden „Life is Strange“-Ablegers

Nachfolgend bezeichnet der Director es als „großartig“, neue erzählerische Spiele zu sehen. Schließlich gebe es davon nicht so viele. Er hofft deshalb auf weitere Aufmerksamkeit, damit das Genre nicht von der Bildfläche verschwindet.

Worum geht es in der Handlung? Protagonistin Maxine „Max“ Caulfield findet ihre Freundin Safi tot im Schnee. Dabei öffnet sie einen Weg in eine parallele Zeitlinie. Ob Max mit ihrer neuen Kraft, zwischen zwei Zeitlinien hin- und herzuwandern, den Mord verhindern kann? Das werdet ihr im Spiel herausfinden.

„Life is Strange: Double Exposure“ kommt am 29. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Später folgt eine Switch-Version. Der Preis der Standard-Version beträgt 59,99 Euro. Darüber hinaus wird eine Deluxe- und eine Ultimate-Edition angeboten. Letzteres sorgte für mächtig Wirbel in der Community. Wie auch immer: Unter anderem bei Square Enix könnt ihr das Game vorbestellen.

Weitere Meldungen zu Life is Strange: Double Exposure.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren