Life is Strange Double Exposure: Diese Superkräfte stehen Max zur Verfügung

In dem kommenden „Life is Strange: Double Exposure“ schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle von Max Caulfield. In einem neuen Trailer wurden nun die Kräfte der Protagonistin vorgestellt.

Während des Xbox Games Showcase im vergangenen Juni wurde „Life is Strange: Double Exposure“ vorgestellt. Der kommende Titel ist die direkte Fortsetzung von „Life is Strange“ aus 2015 und lässt die Spieler wieder in die Rolle von Max Caulfield schlüpfen.

Max hat sich seit ihrem letzten Abenteuer jedoch weiterentwickelt und wird in „Life is Strange: Double Exposure“ auf neue Kräfte zugreifen können. Diese wurden nun von Square Enix und den Entwicklern von Deck Nine Games in einem neuen Video vorgestellt.

Max greift auf neue Kräfte zurück

In „Life is Strange: Double Exposure“ befindet sich eine erwachsenere Max an der Calendon-Universität. Eines Tages findet sie ihre Freundin Safi tot auf – emordet! Max versucht, die Zeit zurückzudrehen, eine Kraft, die sie schon seit Jahren nicht mehr genutzt hat.

Statt in der Zeit zurückzureisen öffnet unsere Protagonistin jedoch ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der ihre Freundin noch am Leben ist. Fortan kann sie zwischen den verschiedenen Zeitlinien hin- und herreisen, der sogenannte „Shift“.

Die zweite neue Kraft ist „Puls“, mit der Max einen Blick auf die andere Zeitlinie werfen kann, ohne hinüberzuwechseln. So lassen sich die Unterschiede der beiden Welten beobachten. Mit Puls kann sie zudem Gespräche der anderen Zeitlinie belauschen, ein perfektes Werkzeug, um das Geheimnis um Safis Tod zu lösen.

Abenteuer erscheint bereits im Oktober

„Life is Strange: Double Exposure“ wird bereits am 29. Oktober im Episodenformat erscheinen. Das Spiel wird zuerst für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC auf den Markt gebracht. Eine Version für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Life is Strange: Double Exposure“ erscheint in der Standard, einer Deluxe- sowie einer Ultimate-Edition. Käufer der Ultimate Edition können bereits ab dem 15. Oktober in die ersten beiden Episoden des Spiels starten. Dies sorgte für Kritik unter den Fans, die Spoiler befürchten.

