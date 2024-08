Life is Strange Double Exposure: DLC mit Outfits aus Final Fantasy 7 vorgestellt

Life is Strange Double Exposure:

Zu den Inhalten der Ultimate Edition von "Life is Strange: Double Exposure" gehört das "Final Fanasy 7 Outfit Pack". Heute stellten uns Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games die Outfits vor, die in dem DLC enthalten sind.

Zu den drei unterschiedlichen Versionen, in denen das von Deck Nine Games entwickelte Adventure „Life is Strange: Double Exposure“ erscheint, gehört die 89,99 Euro teure Ultimate-Edition.

Diese enthält nicht nur den 14-tägigen Vorabzugriff auf die ersten beiden Kapitel, der kurz nach der offiziellen Ankündigung für reichlich Diskussionen sorgte. Darüber hinaus umfasst die Ultimate Edition das „Final Fantasy 7 Outfit Pack“. Der DLC schaltet in der Welt von „Life is Strange: Double Exposure“ exklusive Outfits auf Basis des legendären Rollenspiels frei.

In einer heutigen Ankündigung stellten uns Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games die enthaltenen Outfits etwas näher vor. Worauf ihr euch im Detail freuen dürft, verrät euch die folgende Übersicht.

Das sind die Inhalte des Final Fantasy 7 Outfit Packs

Mogry-Mantel mit Beanie

Bomber-Indoor-Outfit

Kaktor-Indoor-Outfit

Chocobo-Indoor-Outfit

Tombery-Indoor-Outfit

Ein tödliches Rennen gegen die Zeit

In „Life is Strange: Double Exposure“ dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Max Caulfield, der Protagonistin des ersten Teils, einstellen. Max arbeitet mittlerweile als Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität und findet eines schicksalsträchtigen Tages ihre Freundin Safi tot im Schnee.

Schnell wird klar, dass die junge Frau einem kaltblütigen Mord zum Opfer fiel. Um Safi zu retten, greift Max ein weiteres Mal auf ihre übernatürlichen Fähigkeiten zurück.

Mit ihren Kräften öffnet Max eine zweite Zeitlinie, in der ein tödliches Rennen gegen die Zeit beginnt. So müssen Max und ihre Verbündeten den Mörder von Safi ausfindig machen und stoppen, ehe dieser sein grausames Verbrechen begehen kann.

„Max gerät ins Visier der Ermittler und Safis Mörder rückt mit jedem entdeckten Hinweis näher. Kann Max lange genug durchhalten, um das Unmögliche zu erreichen?“, so die Entwickler weiter.

„Life is Strange: Double Exposure“ erscheint am 29. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt zudem eine Portierung auf Nintendos Switch.

