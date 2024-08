Life is Strange Double Exposure: Hier verbringen Spieler viel Zeit – Caledon-Universität vorgestellt

Life is Strange Double Exposure:

Um den Fans die restliche Wartezeit bis zum Release von "Life is Strange: Double Exposure" zu vertreiben, steht ab sofort ein neuer Trailer bereit. Dieser hat einiges zu bieten.

Das neue Adventure von Entwickler Deck Nine Games nähert sich mit immer größeren Schritten der Veröffentlichung. Dabei liegt die offizielle Ankündigung gerade mal zwei Monate zurück. Seitdem hat das Spiel bereits einiges an Aufsehen gesorgt.

Um den wartenden Fans schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu gewähren, hat das Team ein weiteres Video veröffentlicht, das einige wichtige Frage beantwortet.

Was zeigt der neue Trailer von Life is Strange: Double Exposure?

Der just veröffentlichte Trailer konzentriert sich vor allem auf einen ebenso bestimmten wie wichtigen Schauplatz von „Life is Strange: Double Exposure“. Es handelt sich dabei um die Caledon-Universität im US-Bundesstaat Vermont. Dort ist Max Caulfield als Studentin eingeschrieben und verbringt entsprechend viel Zeit an diesem Ort.

In dem ausführlichen Video lernen Fans nicht nur einige der wichtigsten Einrichtungen der Universität kennen, sondern dürfen gleichzeitig auch einen genaueren Blick auf einige Charaktere werfen. Außerdem erhalten sie einen weiteren Vorgeschmack auf die grundlegende Grafik des Adventures.

Worum geht es in Life is Strange: Double Exposure?

Beim nächsten Spiel der ikonischen Adventure-Reihe steht erneut Max Caulfield im Fokus, die bereits beim ersten „Life is Strange“ eine wichtige Rolle eingenommen hatte. Ihr selbst gestecktes Ziel ist es weiterhin, den Tod von Safi irgendwie ungeschehen zu machen. Hierfür greift sie immer wieder auf ihre unmenschlichen Kräfte zurück, mit deren Hilfe sie die Zeit manipulieren kann.

Allerdings hat sich die außergewöhnliche Fähigkeit von Max im Verlauf der Jahre verändert, sodass sie sich plötzlich auf einem alternativen Zeitstrahl wiederfindet. Dort lebt Safi zwar, doch ihr droht große Gefahr. Dies ist das Story-Fundament von „Life is Strange: Double Exposure“.

Wann erscheint Life is Strange: Double Exposure?

Sollte alles nach Plan verlaufen, kommt das neue Adventure „Life is Strange: Double Exposure“ bereits in wenigen Monaten auf den Markt. Publisher Square Enix peilt auch weiterhin den 29. Oktober 2024 für die Veröffentlichung auf dem PC, der PS5 sowie der Xbox Series X/S an.

Eine Version für die Nintendo Switch befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, allerdings gibt es hierfür bisher keinen Release-Termin.

