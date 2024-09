PS5 & PS4: Pre-Launch-Charts im PSN – CoD Black Ops 6, EA Sports FC 25 und mehr

Auch am heutigen Montag werfen wir einen Blick auf die aktuellen Charts im PlayStation-Store, wobei die Spiele im Fokus sind, die bislang nicht veröffentlicht wurden.

Die Spitzenposition in den Vorbesteller-Charts hält aktuell das Cross-Gen-Bundle von “Call of Duty: Black Ops 6”, das am 25. Oktober 2024 für PS4 und PS5 auf den Markt kommen wird. Zuvor können sich Spieler in die Beta stürzen, die in der ersten Phase weiterhin läuft.

Auch der zweite Rang ging an den Shooter von Activision und Hauptentwickler Treyarch, diesmal in der Vault-Edition. Für einen Aufpreis von 30 Euro erhalten Käufer zusätzliche digitale Inhalte, darunter der Battle-Pass, 20 Stufensprünge, 1.100 CP und mehr.

Die „Ultimate Edition“ von „EA Sports FC 25“, die für 109,99 Euro im Vorverkauf verweilt, schnappte sich den dritten Platz. Sie bietet neben zahlreichen Zusatzinhalten auch einen Frühzugang, der es Spielern ermöglicht, sieben Tage vor dem offiziellen Release den Rasen zu betreten und Tore ins Visier zu nehmen. Die Standardversion des Spiels rangiert auf Platz 7 und kostet 79,99 Euro.

Space Marine 2 und Test Drive Unlimited Solar Crown mischen mit

Auf den weiteren Plätzen dominieren ebenfalls hochpreisige Editionen. So landet die „Ultra Edition“ von „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ für 109,99 Euro auf Platz 6, während die „Gold Edition“ des Spiels den zehnten Platz belegt. Der Launch der höherpreisigen Versionen erfolgt dank Early-Access schon am 5. September. Käufer der Standardversion müssen sich vier Tage länger gedulden und legen am Montag der kommenden Woche los.

Auch die beiden Sondereditionen von „NBA 2K25“ sind in den Top 10 vertreten. Die „All-Star Edition“ für 99,99 Euro sichert sich Platz 4, während die „Hall of Fame Edition“ mit einem Preis von 149,99 Euro auf Platz 5 steht. Schon am 4. September 2024 geht es los.

Zusätzlich diesen Titeln schaffte es die Gold-Edition von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ für 89,99 Euro in die Charts und belegt den achten Platz. „Dragon Ball: Sparking! Zero“ in der Ultimate-Edition“ ist ein weiterer Titel der Top 10.

Neben den zehn Erstplatzierten finden sich Games wie „Astro Bot“ und „The Casting of Frank Stone“ in den Vorbesteller-Charts wieder. Das PS5-exklusive „Astro Bot“ landete mit der Standard-Edition für 69,99 Euro auf Platz 11, während die „Digital Deluxe Edition“ auf Platz 12 folgt. Der Launch des neuen Abenteuers von Team Asobi erfolgt am 6. September 2024. „The Casting of Frank Stone“ belegt mit der Deluxe Edition Platz 15, während die Standard-Edition auf Rang 20 vertreten ist.

Assassin’s Creed Shadows nur mit einer Edition in den Top 20

Ein weiterer Titel, der sich offensichtlich einer soliden Nachfrage erfreut, ist der „Landwirtschafts-Simulator 25“, der mit einem Preis von 59,99 Euro auf Platz 16 rangiert. Abgerundet werden die Charts durch die Ultimate Edition von „Assassin’s Creed Shadows“ auf Platz 18, die für 129,99 Euro angeboten wird. Diese Edition umfasst unter anderem einen Frühzugang von drei Tagen. Der Launch ist für November geplant.

Nachfolgend die neuste Top 20, die auf den „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store basiert:

Platz Spiel Preis 1 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 2 Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 3 EA Sports FC 25 Ultimate Edition €109,99 4 NBA 2K25 All-Star Edition €99,99 5 NBA 2K25 Hall of Fame Edition €149,99 6 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ultra Edition €109,99 7 EA Sports FC 25 Standard Edition €79,99 8 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 9 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 10 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Gold Edition €99,99 11 Astro Bot €69,99 12 Astro Bot Digital Deluxe Edition €79,99 13 Warhammer 40,000: Space Marine 2 €69,99 14 NBA 2K25 Standard Edition €79,99 15 The Casting of Frank Stone Deluxe Edition €49,99 16 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 17 NHL 25 Deluxe Edition €109,99 18 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 19 Dragon Ball: Sparking! Zero €79,99 20 The Casting of Frank Stone €39,99

Die Vorbesteller-Charts zeigen erneut eine deutliche Präferenz der Spieler für Sondereditionen, die neben zusätzlichen Inhalten oft einen frühzeitigen Zugang bieten. Ob sich diese Titel nach dem Release in den Verkaufscharts durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. In den kommenden Tagen dürften die PSN-Charts für August 2024 eintreffen. Die Juli-Charts sind hier verlinkt.

