UFL: Konkurrent von EA Sports FC 25 und eFootball verschoben – Das ist der neue Termin

Ursprünglich sollte der Free2Play-Fußball-Titel „UFL“ am 12. September 2024 erscheinen. Der Vorabstart für Vorbesteller des kostenpflichtigen Starter Packs sollte bereits am Mittwoch, den 5. September 2024 erfolgen.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Strikerz kurz vor dem geplanten Release einräumten, werden sich wartende Spieler doch noch etwas länger gedulden müssen. Laut dem Studio nahmen mehr als zwei Millionen Spieler an der offenen Beta von „UFL“ teil. Das Feedback, das die Entwickler während beziehungsweise nach der Beta erreichte, führte laut Strikerz zur Verschiebung von „UFL“.

Im weiteren Verlauf der heutigen Ankündigung spricht Strikerz von einer schweren Entscheidung und weist darauf hin, dass „UFL“ um drei Monate verschoben wird. Die zusätzliche Zeit werden die Entwickler nutzen, um auf Basis des Community-Feedbacks Verbesserungen vorzunehmen.

Entwickler sprechen von einer schweren Entscheidung

„Es war keine leichte Entscheidung, aber nach der Analyse eures Feedbacks und vieler Spieldaten haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung von UFL zu verschieben“, so Strikerz in der heutigen Erklärung. „Wir möchten euch erklären, warum wir diese Entscheidung getroffen haben und was das für euch bedeutet.“

„Obwohl wir das Spiel wie geplant veröffentlichen könnten, glauben wir, dass uns etwas mehr Zeit erlaubt, die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten.“

„Die meisten Probleme betreffen das Polishing und die Feinabstimmung der Funktionen, die das Gesamterlebnis des Spiels beeinflussen. Wir verstehen, dass es kein Rezept für das perfekte Fußballspiel gibt. Aber es ist uns wichtig sicherzustellen, dass das Spiel unseren hohen Standards – und euren Erwartungen – entspricht“, so das Studio abschließend.

Wann erscheint UFL?

Ergänzend zur offiziellen Erklärung, wie es zur Verschiebung von „UFL“ kam, nannten die Verantwortlichen von Strikerz den neuen Termin des kostenlos spielbaren Fußball-Titels. Als neuen Releasetermin rief das Studio den 5. Dezember 2024 aus. Wer das 14,99 Euro teure Starter Pack vorbestellt, darf bereits am 28. November 2024 loslegen.

Welche Inhalte im Starter Pack enthalten sind, verrät euch die folgende Übersicht:

Sieben Tage langer Early Access

Exklusive Items zum Anpassen: Lovorika-Shirt, Zlato-Schuhe und Lavalampe-

Handschuhe

Handschuhe Stadion „Estádio do Redentor“

20.000.000 GP an In-Game-Währung

