UFL: Cristiano Ronaldo investiert Millionen in das Fußballspiel

Das in Entwicklung befindliche Free-to-Play-Fußballspiel "UFL" hat sich einen namhaften Investoren gesichert. Die portugiesische Fußballlegende Cristiano Ronaldo hat Geld in das Projekt investiert.

Während Electronic Arts mit „EA Sports FC“ den Fußball auf den Konsolen dominiert, macht sich Strikerz Inc. an die Arbeit, um mit „UFL“ eine Free-to-Play-Alternative auf die Beine zu stellen, die auf Pay2Win-Mechaniken verzichten soll. Doch hat nun eine Person eine Menge Geld in die Hand genommen: Cristiano Ronaldo.

Große Ziele, große Herausforderungen

Die lebende Fußballlegende, die heutzutage in Saudi-Arabien gegen den Ball tritt, investiert gemeinsam mit einer Investorengruppe insgesamt 40 Millionen US-Dollar in „UFL“. Dazu sagte CR7: „Ich freue mich, Teil dieses Projektes zu sein, da UFL die neue Art des Fußball-Gamings werden kann.“

Für das Entwicklerteam stellt die Investition einen großen Meilenstein dar. Eugene Nashilov, der Geschäftsführer von Strikerz Inc., meinte: „Cristiano Ronaldo als Partner und Investor zu gewinnen, ist ein bedeutender Schritt nach vorne und eine Bestätigung unserer Vision, das führende Spiel für Fußballfans in der Welt zu schaffen. Die UFL hat sich der Innovation, Technologie und Unterhaltung verschrieben und wir sehen ein großes Potenzial, Dinge in der Gaming-Industrie anders zu machen.“

Die Entwickler freuen sich über die Zusammenarbeit und weitere Kontaktaufnahmen mit Investoren, da man eine Lücke im Markt für Fußballvideospiele füllen möchte. Deshalb setzt man auf ein reichhaltiges Spielerlebnis, das man mit kontinuierlichem Fortschritt sowie einem fairen Ansatz verbindet.

„UFL“ befindet sich für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Im Herbst begann eine geschlossene Testphase, aber ein konkreter Erscheinungstermin steht noch aus. Nichtsdestotrotz kann man gespannt sein, ob man den großen Ambitionen gerecht werden kann. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

