UK-Charts: Namhafte Neueinsteiger – Wie starten Star Wars Outlaws & Visions of Mana?

Zum Start in die neue Woche trafen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien ein. Wie schlugen sich die beiden frisch veröffentlichten Titel "Visions of Mana" und "Star Wars Outlaws" in ihrer ersten Woche im britischen Einzelhandel?

In der letzten Woche erschienen mit „Star Wars Outlaws“ und dem Rollenspiel „Visions of Mana“ zwei große Titel, an die die verantwortlichen Publisher Ubisoft beziehungsweise Square Enix hohe Erwartungen hatten.

Zumindest im britischen Einzelhandel legte „Visions of Mana“ einen verhaltenen Start hin und verpasst in der Launchwoche den Sprung unter die zehn meistverkauften Titel. Auf der Insel reichte es für das Rollenspiel in den Retail-Charts lediglich für einen Einstieg auf Rang 14. Mit mehr als 80 Prozent entfiel der größte Teil der im britischen Einzelhandel verkauften Kopien auf die PS5.

Die Xbox Series X-Version hingegen bringt es lediglich auf 13 Prozent. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass der Großteil der in UK abgesetzten Xbox-Spiele traditionell auf den digitalen Vertrieb entfällt.

Star Wars Outlaws schlägt Avatar: Frontiers of Pandora

Für gemischte Gefühlte dürfte bei den Verantwortlichen von Ubisoft der UK-Launch von „Star Wars Outlaws“ sorgen. Wie Christopher Dring von GamesIndustry.biz angibt, startete das Abenteuer der jungen Schurkin Kay Vess im britischen Einzelhandel 15 Prozent stärker als Ubisoft Massives letzter Titel „Avatar: Frontiers of Pandora“ (2023).

Im Vergleich mit „Star Wars Jedi: Survivor“ (2023) zog „Outlaws“ in der ersten Verkaufswoche aber möglicherweise klar den Kürzeren. „Wir haben noch keine digitalen Daten. Und dies bezieht sich nur auf das Vereinigte Königreich. Aber… es war ein schwacher Start für Star Wars Outlaws im britischen Einzelhandel. Die Verkaufszahlen zum Start sind 55 Prozent niedriger als bei Star Wars Jedi: Survivor“, so Dring.

In einem weiteren Tweet wies Dring darauf hin, dass „möglicherweise einige Daten zu den physischen Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws in UK fehlen“. Er rät daher, bis zum Ende der Woche zu warten, wenn auch die digitalen Verkaufsdaten vorliegen.

Trotz allem reichte es für „Star Wars Outlaws“ in der Verkaufswoche vom 26. August bis zum 1. September 2024 zum ersten Platz der britischen Retail-Charts. Auf den weiteren Plätzen folgen das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“, das vom elften auf den zweiten Rang kletterte, sowie das erfolgreiche Rollenspiel „Elden Ring“.

„EA Sports FC 24“, der Spitzenreiter der Vorwoche, fand sich in der letzten Woche auf Rang 5 wieder. Anbei eine Übersicht über die Top 10 der meistverkauften Spiele der letzten Woche.

UK-Retail-Charts (26. August – 1. September 2024)

1. Star Wars Outlaws

2. Hogwarts Legacy

3. Elden Ring

4. Armored Core 6: Fires of Rubicon

5. EA Sports FC 24

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

8. Marvel’s Spider-Man 2

9. Minecraft

10. DC Justice League: Cosmic Chaos

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren