Concord: Plötzlich begehrt? Petition fordert Rückkehr

Sony Interactive Entertainment und Firewalk haben in dieser Woche angekündigt, dass die Server des kürzlich veröffentlichten Shooters „Concord“ am 6. September 2024 offline genommen werden. Spieler, die den Titel für PS5 oder PC erworben haben, erhalten eine vollständige Rückerstattung.

Doch nicht alle Spieler sind vom schellen Rückzug begeistert und wünschen sich offenbar eine baldige Rückkehr von “Concord“. Denn hinsichtlich des Gameplays hat der Helden-Shooter durchaus einiges zu bieten.

Petition fordert zweite Chance für Concord

Um sich Gehör zu verschaffen, wurde von Fans in dieser Woche auf Change.org eine Petition gestartet. Sie trägt den Slogan „We Were All Busy That Week – Please Release Concord Again“.

Die Petition fordert eine erneute Veröffentlichung des Shooters und führt an, dass viele potenzielle Spieler aufgrund von Zeitmangel während der Launch-Woche keine Gelegenheit hatten, das Spiel zu testen.

Dass Sony Interactive Entertainment oder Firewalk auf die Petition reagieren werden, ist äußerst unwahrscheinlich, zumal zum jetzigen Zweitpunkt weniger als 100 virtuelle Unterschriften eingingen.

Allerdings: Schon im Zuge der Ankündigung der Serverabschaltung klang es danach, dass der Entwickler einen Neustart in Erwägung zieht. Man möchte „Optionen prüfen, darunter auch solche, mit denen wir unsere Spieler besser erreichen.” Entsprechend könnte auch eine gut laufende Petition für einen zusätzlichen Motivationsschub sorgen.

Die Initiative erinnert letztlich an ähnliche Fälle, wie etwa die „Morbius“-Kampagne von 2022, bei der Fans ebenfalls eine Neuveröffentlichung forderten.

Käufer erhalten ihr Geld zurückerstattet

„Concord“ wurde nach acht Jahren Entwicklungszeit am 23. August 2024 veröffentlicht. Trotz der langen Vorlaufzeit konnte das Spiel nicht die gewünschte Spielerzahl erreichen. Ein Free-to-Play-Modell hätte dem Vernehmen nach mehr Erfolgschancen gehabt. Womöglich kehrt der Shooter mit einem solchen Konzept zurück.

In der Zwischenzeit versuchen Besitzer und Spieler auf verschiedene Art und Weise ihr Glück:

Wie geht es im Fall von “Concord” zunächst weiter? Nach dem Verkaufsstopp erhalten alle Käufer eine vollständige Rückerstattung über die ursprüngliche Zahlungsmethode. Das gilt zumindest für Spieler, die den Shooter über den PlayStation-Store oder andere digitale Plattformen wie Steam oder den Epic Games Store erworben haben. Physische Käufe werden über die jeweiligen Händler abgewickelt. Die Server gehen am Freitag vom Netz.

Was haltet ihr von einer möglichen Rückkehr von “Concord”? Was sollte sich ändern, um euer Interesse anzufachen?

