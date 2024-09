Concord: 150 Euro und mehr – Disk-Version wird zum Spekulationsobjekt

Kurz nach der Ankündigung des Server-Shutdowns von "Concord" versuchen einige Leute, die physischen Kopien des Spiels zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Die Sammlerstücke könnten trotz Unspielbarkeit als Rarität gehandelt werden, so die Hoffnung.

Der PS5/PC-exklusive Shooter „Concord“ wurde nur wenige Tage nach der Veröffentlichung aus dem Verkauf genommen. Ende der Woche gehen die Server vom Netz, was für ein Spiel dieser Größenordnung ein ungewohnt zügiger Rückzug ist.

Der Verkaufsstopp führte letztlich dazu, dass Verkäufer auf Plattformen wie eBay versuchen, physische Kopien des Spiels zu stark überhöhten Preisen an die Frau oder den Mann zu bringen.

150 Euro, aber auch deutlich mehr

Mit angeblich nur 25.000 verkauften Einheiten, davon 15.000 für die PS5, könnte „Concord“ zu einem begehrten Sammlerstück werden – auch wenn es nach der Abschaltung unspielbar sein wird.

Einige Disk-Versionen landeten nach der gestrigen Ankündigung auf eBay und Co, wo sie als „Rare Recalled“ oder „Pulled from Shelves Rare“ (also selten, zurückgerufen und aus den Regalen genommen) angeboten werden.

Nicht selten verlangen Verkäufer für die Disk-Fassung von “Concord” Preise von etwa 150 Euro. Allerdings wurden auch auffällige Angebote entdeckt, die bis in den fünfstelligen Bereich hineingehen, wie etwa The Gamer berichtet. Immerhin: Eine Ratenzahlung ist möglich. Kaufen wird das Exemplar für 10.000 Pfund wohl niemand.

Wertvolle Sammlerstücke oder nutzlose Memorabilia?

Trotz der Unspielbarkeit nach der Serverabschaltung sehen offenbar einige Leute Potenzial in den physischen Exemplaren von „Concord“. Ein ähnliches Phänomen wurde bei anderen Spielen wie „Godzilla“ beobachtet, dessen Preis auf dem Zweitmarkt stark gestiegen ist. Bei Amazon zahlt ihr momentan nur 399,98 Euro*.

Die Unterschiede sind jedoch deutlich: Während „Godzilla“ noch spielbar bleibt, wird „Concord“ nach dem 6. September 2024 nur noch als reines Sammlerstück existieren. Das Sammlermarktsegment ist jedoch unberechenbar. So werden auch unspielbare Versionen von Games, darunter die ursprüngliche „Fortnite“-Edition, für Hunderte US-Dollar gehandelt.

Wer sein Glück nicht bei eBay versuchen möchte oder die digitale Version von “Concord” besitzt: Versionen im PSN, bei Steam und Co. sowie gekaufte Exemplare bei PlayStation Direct werden in den kommenden Tagen automatisch über die ursprüngliche Zahlungsmethode abgewickelt. Kunden anderer Händler sollen die dortige Rückgabe in Bewegung setzen.

Auch die Limited-Edition des DualSense im Look von „Concord“ könnte in Zukunft ein seltenes Sammlerstück werden. Allerdings ist die Funktionalität nicht an das Spiel gebunden.

Reaktionen auf den bevorstehenden Shutdown

Die Abschaltung von „Concord“ hat nicht nur den Markt für physische Kopien in ein kurioses Szenario versetzt. Auch innerhalb des Helden-Shooters wurde es recht seltsam. Viele Spieler versuchen, noch die begehrte Platin-Trophäe zu erreichen, bevor die Server offline gehen.

Dabei haben sich einige Leute dazu entschlossen, ihre Charaktere absichtlich in Matches zu opfern, um möglichst schnell Erfahrungspunkte zu sammeln. Wir berichteten:

Die Schließung der Server markiert das vorläufige Ende für „Concord“. Es ist ein Helden-Shooter, der nach acht Jahren Entwicklungszeit nur zwei Wochen lang auf dem Markt war. Allerdings könnte er zurückkehren – womöglich als Free-to-Play-Version.

