Concord: Limitierter DualSense-Controller vorgestellt – der bislang teuerste

Sony schickt eine weitere Limited Edition des DualSense-Controllers ins Rennen. Das Design basiert auf dem Helden-Shooter „Concord“, der nächsten Monat für PS5 und PC erscheint.

Der Preis ist hoch angesiedelt: Mit 84,99 Dollar handelt es sich um die bisher teuerste Variante des PS5-Controllers. Selbst das Gamepad zu „Marvel’s Spider-Man 2“ war fünf Euro günstiger.

Der Controller lässt sich nur im amerikanischen PS Direct Store vorbestellen. Und dabei bleibt es offenbar auch, da es sich um ein US-exklusives Produkt handelt. Auf jeden Fall kommt das Gerät am selben Tag wie das Game heraus, also am 23. August.

Als Basis für das Design dient ein schwarzer Controller, der an die Farbgebung des Spiels angepasst wurde. Das Logo befindet sich auf der Rückseite.

Schaut euch den Controller hier selbst an:

Ob diese Edition auf Anklang stoßen wird? Eine große Fanbase hat der PVP-Shooter von den Firewalk Studios definitiv nicht. So berichteten wir erst heute, dass „Concord“ auf Steam nicht mal mehr in der Top 750 vertreten ist. Und der Spieler-Peak während der offenen Betaphase lag bei mickrigen 2.388 Nutzern.

Wie die Zahlen auf der PlayStation 5 aussehen, ist aktuell nicht bekannt. Doch schon die beiden Trailer auf der letzten State of Play hatten ein schlechtes Like/Dislike-Verhältnis vorzuweisen – ganz anders als „Astro Bot“.

An der Qualität scheint es nicht zu liegen. Schließlich wurde der Titel in den neulich veröffentlichten Hands-On-Tests überwiegend gelobt. Und auch in unserer Angespielt-Session wusste „Concord“ zu überzeugen.

Falls ihr Interesse habt, könnt ihr für 39,99 Euro vorbestellen. Das Multiplayer-Spiel ist im PS Store, bei Epic Games und auf Steam verfügbar.

